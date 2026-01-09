Absolūti lielākā Latvijas iedzīvotāju ir neapmierināti! Kaktiņš atklāj, kādi pārsteigumi mūs sagaidīs vēlēšanu gadā 0

19:10, 9. janvāris 2026
Absolūti lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa ir neapmierināta ar esošo situāciju un valsts virzību. Mēs nopeļam politiķus, nodokļu sistēmu, likumus, kārtību un visu pārējo. Latvieši grib un vēlas pārmaiņas! Šādu ainu iezīmē arī pirms pāris gadiem un pāris nedēļā atkārtoti veiktas iedzīvotāju aptaujas.

Arnis Kaktiņš, sociologs, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors atklāj, ka lielākā daļa aptaujāto labprāt dotu iespēju vēlēšanās sevi pierādīt jaunajiem spēkiem, pieredzējušos politiķus “noliekot pie ratiem”.

Tādēļ ir liela iespēja Latvijā patiesībā jaunajiem spēkiem uzvarēt un iegūt labus rezultātus vēlēšanās – tauta to vēlas!

Plašāk video.

