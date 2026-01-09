“No šādiem gadījumiem izvairīties nav iespējams.” “Gaso” pārstāve atklāj, kas patiesībā notika Torņkalnā 0

0:19, 10. janvāris 2026
Traģiskais notikums Bauskas ielā pēdējās dienās ir licis aizdomāties daudziem, taču TV24 raidījumā “Uz līnijas” Ilze Pētersone-Godmane, AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja, atzīst, ka no šādiem gadījumiem izvairīties nav iespējams.

“Gaso” valdes priekšsēdētāja skaidro, ka izraisītājs bijis cilvēciskais faktors, nevis dabasgāze. Viņa norāda, ka traģiskais notikums ticis sīki un smalki izanalizēts.

“Gaso” pārstāve stāsta, ka, brīdī kad darbinieki ieradās veikt mājas apsekošanu, konstatēja – citur noplūžu nebija. Taču nonākot pie konkrētā dzīvokļa, kur tika konstatēta ļoti augsta dabasgāzes koncentrācija, persona, ieraugot “Gaso” darbiniekus, durvis aizvēra. Viņa uzskata, ka, ja darbinieki būtu iekļuvuši dzīvoklī, nelaime būtu novērsta.

Plašāk skaties video!

