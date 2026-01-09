Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock

Iespļauj sejā, iesit un sadur: Lielbritānijā par smagu miesas bojājumu nodarīšanu notiesāts Latvijas valstspiederīgais 0

LA.LV
22:34, 9. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijas kūrortpilsētā Bornmutā, par uzbrukumu sievietei un viņas aizstāvja saduršanu notiesāts Latvijas valstspiederīgais Maksims Pilko, vēsta ārzemju mediji.

VIDEO. Vēl trakāk, nekā iedomājāmies! Publicēts gāzes sprādziena video no Bauskas ielas 45
Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
Tualetes pludoja, mēteļus nozaga un darbinieki aizballējās! Organizatoru atbilde par traģisko nakti Rīgā pārsteidz
Lasīt citas ziņas

22 gadus vecais Pilko jau iepriekš bijis iesaistīts vairākos incidentos, tostarp draudu izteikšanā un nelikumīga naža un narkotiku glabāšanā. Tiek ziņots, ka Pilko 2025. gada 24. februārī uzbrucis apmēram 30 gadus vecai sievietei, iespļaujot viņai sejā un pēc tam iesitot ar dūri, kā rezultātā sieviete nokritusi zemē.

Sievietes partneris devās iejaukties, un uzbrucējs viņam vairākkārt iedūra ar nazi rumpī.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Neskatoties uz salu, ledus Rīgā joprojām nedrošs – policija aicina neriskēt
Kokteilis
“Tas ilgs mēnešiem ilgi…” Dzīvais Nostradams izteicis prognozes par Venecuēlas prezidenta likteni
Kokteilis
Ziema tās pamatīgi nogurdina: šīm četrām Zodiaka zīmēm steidzami nepieciešams atvaļinājums

Policisti ieradās notikuma vietā un netālu no notikuma vietas atrada 22 gadus veco Maksimu Pilko no Bornmutas, kuram blakus bija sudraba nazis. Pilko, Latvijas pilsonis, kurš pats savu etnisko piederību bija norādījis kā jebkuru citu balto izcelsmi, strīda laikā guva arī dūrienu augšstilbā.

Cietušais, apmēram 30 gadus vecais vīrietis, tika nogādāts slimnīcā.

Tiesas procesā Pilko atzina vainu smagu miesas bojājuma nodarīšanā ar nodomu, naža glabāšanā un uzbrukumā, izmantojot spēku. Tiesnesis Maksimu Pilko nodēvēja par “acīmredzami bīstamu” un 2026. gada 8. janvārī piesprieda viņam astoņu gadu un viena mēneša ilgu cietumsodu ar vēl četru gadu nosacītu sodu pēc atbrīvošanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Parīzes metro sadurtas trīs sievietes – policija uzbrukumu nesaista ar terorismu
Uzbrukumā Taibejas metro nogalināti vairāki cilvēki
“Zaudēja samaņu un atsita galvu pret skapīšiem.” Bauskas izglītības iestādē noticis nopietns incidents
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.