Iespļauj sejā, iesit un sadur: Lielbritānijā par smagu miesas bojājumu nodarīšanu notiesāts Latvijas valstspiederīgais 0
Lielbritānijas kūrortpilsētā Bornmutā, par uzbrukumu sievietei un viņas aizstāvja saduršanu notiesāts Latvijas valstspiederīgais Maksims Pilko, vēsta ārzemju mediji.
22 gadus vecais Pilko jau iepriekš bijis iesaistīts vairākos incidentos, tostarp draudu izteikšanā un nelikumīga naža un narkotiku glabāšanā. Tiek ziņots, ka Pilko 2025. gada 24. februārī uzbrucis apmēram 30 gadus vecai sievietei, iespļaujot viņai sejā un pēc tam iesitot ar dūri, kā rezultātā sieviete nokritusi zemē.
Sievietes partneris devās iejaukties, un uzbrucējs viņam vairākkārt iedūra ar nazi rumpī.
Policisti ieradās notikuma vietā un netālu no notikuma vietas atrada 22 gadus veco Maksimu Pilko no Bornmutas, kuram blakus bija sudraba nazis. Pilko, Latvijas pilsonis, kurš pats savu etnisko piederību bija norādījis kā jebkuru citu balto izcelsmi, strīda laikā guva arī dūrienu augšstilbā.
Cietušais, apmēram 30 gadus vecais vīrietis, tika nogādāts slimnīcā.
Tiesas procesā Pilko atzina vainu smagu miesas bojājuma nodarīšanā ar nodomu, naža glabāšanā un uzbrukumā, izmantojot spēku. Tiesnesis Maksimu Pilko nodēvēja par “acīmredzami bīstamu” un 2026. gada 8. janvārī piesprieda viņam astoņu gadu un viena mēneša ilgu cietumsodu ar vēl četru gadu nosacītu sodu pēc atbrīvošanas.