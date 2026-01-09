“Pilnīgi skaidrs, ka Krievija cenšas noslēpt patieso lietu stāvokli!” Cik spēcīga patiesībā ir Krievija un ASV? 0

20:42, 9. janvāris 2026
Viedokļi

Vai Krievijai izdevīgi sabotēt miera sarunas? Un cik liela ietekme uz pasaules kārtību patiesībā ir Amerikai? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atbild Vjačeslavs Dombrovskis, ekonomists (LA), bijušais ekonomikas (2014) un izglītības un zinātnes ministrs (2013-2014).

Patiesība jautājumā par miera sarunām esot kaut kur pa vidu, atzīst Dombrovskis. Šo gadu laikā ir bijuši vairāki paziņojumi, ka tūlīt sabruks Krievijas ekonomika, bet šādu iznākumu mēs neesam redzējuši. “Pilnīgi skaidrs, ka Krievija cenšas noslēpt patieso lietu stāvokli. Ir kaut kāds laika periods, cik Krievija ilgi vēl var izturēt,” pauž Dombrovskis.

Ekonomists arī pauž, ka, viņaprāt, Amerikai nav tādu spēju – ekonomisku sviru –, ar ko varētu piespiest Krievijai izbeigt karu. Arī ja viņi agrāk domāja, ka spēj to izdarīt, tik liela ietekme Trampam nav.

