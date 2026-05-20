Amerikāņi varētu pamest Ukrainu novārtā? Rajevs skaidro reālo situāciju sabiedroto starpā
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs komentēja ASV lomu Ukrainas atbalstā un Rietumu attieksmes maiņu.
Rajevs noraidīja bažas, ka amerikāņi varētu pamest Ukrainu, uzsverot, ka ASV savus sabiedrotos nepamet. Viņš norādīja, ka pēdējā laikā attiecībā uz Ukrainu parādās pozitīvākas tendences, lai gan pagaidām tās vairāk redzamas aizkulišu sarunās un politiskajos signālos, nevis konkrētos lēmumos.
Pēc Rajeva teiktā, arī daļa Rietumu analītiķu, kuri līdz šim asi kritizēja Donaldu Trampu, sākusi mainīt toni un vērtēt situāciju piesardzīgāk. Viņš uzsvēra, ka Trampa gadījumā īpaši svarīgi ir vērtēt darbus, nevis vārdus, jo tieši praktiskie lēmumi parādīs, vai ASV politikā notiek reālas pārmaiņas.
Rajevs piekrita, ka ASV no Ukrainas kara gūst arī militāras mācības. Ukraina ir kļuvusi par vietu, kur praksē redzams moderns karš – tostarp dronu, mākslīgā intelekta, izlūkošanas risinājumu, jaunas munīcijas un ieroču sistēmu pielietojums. Šāda pieredze ir nozīmīga gan ASV, gan citiem sabiedrotajiem.
Vienlaikus viņš brīdināja nepārspīlēt Ukrainas kara modeļa universālo nozīmi. Rajevs norādīja, ka nākotnes karš neizskatīsies pilnībā tāpat kā Ukrainā. Atsevišķi elementi no šī kara noteikti tiks pārņemti, taču citās situācijās militārās operācijas var būt daudz komplicētākas un balstīties citos līdzekļos.
Kā piemēru viņš minēja ASV un Izraēlas pieredzi operācijās pret Irānu, kur tika pārbaudīti citi militārie risinājumi. Rajeva ieskatā no jebkura kara ir jāmācās – gan no veiksmēm, gan kļūdām, jo tieši šī pieredze