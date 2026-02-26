Autovadītājiem jābūt gataviem: eksperts brīdina par “krāteriem”, kas parādās vienas nakts laikā 0
Kūstot sniegam, arvien vairāk autovadītāji būs spiesti demonstrēt savas manevrēšanas prasmes – bedru sezona būs klāt! Bet kāpēc bedres rodas? Lietuvas autobraucējs Benedikts Vanagas atklājis kādu interesantu detaļu, par kuru cilvēki parasti neaizdomājas.
Atbilde uz jautājumu, kāpēc ceļi pēc ziemas kļūst bedraini, slēpjas vienkāršā, bet nežēlīgā fizikā. Ceļu galvenais ienaidnieks nav tikai satiksme – arī temperatūras svārstības un ūdens vainojami pie ceļu stāvokļa.
“Lieta šeit ir vienkārša – mūsu klimata specifika, pareizāk sakot, krasi mainīgā diennakts temperatūra pavasarī. Tā sauktā diagramma – plus, mīnus, plus, mīnus – ļoti nodildina ceļus,” skaidro sacīkšu braucējs.
Dienas laikā, kad temperatūra paaugstinās un spīd saule, sniegs kūst un ūdens iesūcas vismazākajās asfalta plaisās. Kad iestājas nakts un temperatūra nokrītas zem nulles, šis ūdens pārvēršas ledū.
“Ūdens ir viena no retajām vielām, kas sasalstot izplešas. Kad tas pārvēršas ledū, ūdens palielinās izmēros gandrīz par desmito daļu. Vai varat iedomāties? Izplešoties ūdenim, tas ir neapturams spēks. Šis spēks ir pietiekams, lai no iekšpuses salauztu pat viscietāko asfalta maisījumu,” atzīmē Vanagas, lietuvietis, kurš Dakārā startējis visvairāk reižu.
Vairāku šādu atkušanas-sasalšanas ciklu laikā mikroplaisas pārvēršas dziļās plaisās. Pavasarī, kad zem asfalta esošā zeme mīkstina liekā mitruma dēļ un pa to brauc smagie transportlīdzekļi, virsma to vienkārši neiztur un sabrūk. Tas rada bedri, kādas vakar vēl nebija.
Ūdens nav vienīgais bedru vaininieks. Ceļa izturība ir atkarīga no asfalta virskārtas kvalitātes, kā arī no pamatnes sagatavošanas. Ja pamatne nav pareizi sablīvēta vai drenāžas sistēmas nedarbojas pareizi, konstrukcijā paliks ūdens.
Turklāt plaisu parādīšanos segumā var izraisīt ziemā izmantotās ķīmiskās vielas. Lai gan sāls un speciāli šķīdumi ir nepieciešami satiksmes drošībai (ledus kausēšanai), tie maina sasalšanas temperatūru un var paātrināt materiālu nodilumu, ja asfalta maisījums nav pret tiem izturīgs.
Sacīkšu braucējs atzīmē, ka, kamēr ceļu darbinieki neitralizēs uz ceļiem radušās bedres, autovadītājiem jābūt modrākiem. Viņš iesaka ievērot lielāku distanci pat labi zināmos maršrutos.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.