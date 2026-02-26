Konstantinivka, Ukraina. 2025.gada 12. novembris
Konstantinivka, Ukraina. 2025.gada 12. novembris
Foto. Scanpix/LETA

“Vienošanās nebūs, ja vien…” Vitkofs nosaucis galveno nosacījumu miera līguma parakstīšanai 0

LA.LV
20:37, 26. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs solījis neparakstīt miera līgumu starp Ukrainu un Krieviju, kamēr ukraiņi nebūs pārliecināti, ka Maskava vairs nepacels pret viņiem ieročus, ziņo laikraksts “New York Post”.

Veselam
pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās 68
Kokteilis
Vai mums ir pa ceļam? Ar kādiem cilvēkiem katras zodiaka zīmes pārstāvjiem nesaskan
Lasīt citas ziņas

Tāpat viņš izteicās, ka stingri tic Zelenska tikšanās ar Putinu iespējamībai.

“Vienošanās nebūs, ja vien Ukraina un tās iedzīvotāji neticēs, ka var dzīvot mierā. Tam ir jābūt gala rezultātam – miera realitātei.
CITI ŠOBRĪD LASA
Rīgas dome dod zaļo gaismu RNP akciju kotēšanai biržā
Putina pils pārdota oligarham par sarūsējušas vecas automašīnas cenu
“Agrāk bija desmit reizes mazāk!” Pensionāre nepatīkami pārsteigta par analīžu cenām

Es uzskatu, ka tam būs nepieciešami stingri drošības protokoli no Amerikas Savienotajām Valstīm, ko papildinās stingri drošības protokoli no Eiropas. Un pirmajā sanāksmē Ženēvā mēs izvirzījām mērķi – mēs strādājām ilgas stundas – to panākt,” viņš teica.

Tiek norādīts, ka Vitkofs un Džareds Kušners Ženēvā atkal tikās ar Ukrainas delegāciju.

“Kopā ar valdības ekonomikas komandu mēs rūpīgi izstrādāsim pasākumu kopumu labklājības nodrošināšanai: mehānismus Ukrainas ekonomiskajam atbalstam un atveseļošanai, instrumentus investīciju piesaistei un ilgtermiņa sadarbības ietvaru,” sacīja sūtnis.

Vitkofs sacīja, ka viņš “stingri” tic Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas līdera Vladimira Putina tikšanās iespējamībai – izrāvienam, kas būtu nozīmīgākais solis konflikta risināšanā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirms vairāk nekā četriem gadiem.

Viņš paskaidroja: “Mēs uzskatām, ka vispirms mēģinām atrisināt citus jautājumus un pēc tam atstājam teritorijas jautājumu līderu ziņā. Teritoriālajā jautājumā vēl ir daudz darba priekšā – mums jāapsver dažādas koncepcijas un daudzas iespējas.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai atrast pareizo risinājumu, pareizo miermīlīgo risinājumu, lai kādu dienu ikviens jūsu valstī varētu dzīvot mierā,” sacīja sūtnis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mistika vai tikai loģiski? Šīs nakts masīvajā uzbrukumā no radariem pazuda X-22 krievu raķetes
Ukraina atkal pārlaidusi šausmu nakti. Krievija uzbruka ar 420 droniem un 39 dažāda veida raķetēm; sapostīti 8 apgabali
Orbāns nosūta “iksā” Zelenskim dusmīgu vēstuli – ir apvainojies līdz sirds dziļumiem un izsaka slēptus draudus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.