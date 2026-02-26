“Vienošanās nebūs, ja vien…” Vitkofs nosaucis galveno nosacījumu miera līguma parakstīšanai 0
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs solījis neparakstīt miera līgumu starp Ukrainu un Krieviju, kamēr ukraiņi nebūs pārliecināti, ka Maskava vairs nepacels pret viņiem ieročus, ziņo laikraksts “New York Post”.
Tāpat viņš izteicās, ka stingri tic Zelenska tikšanās ar Putinu iespējamībai.
Es uzskatu, ka tam būs nepieciešami stingri drošības protokoli no Amerikas Savienotajām Valstīm, ko papildinās stingri drošības protokoli no Eiropas. Un pirmajā sanāksmē Ženēvā mēs izvirzījām mērķi – mēs strādājām ilgas stundas – to panākt,” viņš teica.
Tiek norādīts, ka Vitkofs un Džareds Kušners Ženēvā atkal tikās ar Ukrainas delegāciju.
“Kopā ar valdības ekonomikas komandu mēs rūpīgi izstrādāsim pasākumu kopumu labklājības nodrošināšanai: mehānismus Ukrainas ekonomiskajam atbalstam un atveseļošanai, instrumentus investīciju piesaistei un ilgtermiņa sadarbības ietvaru,” sacīja sūtnis.
Vitkofs sacīja, ka viņš “stingri” tic Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas līdera Vladimira Putina tikšanās iespējamībai – izrāvienam, kas būtu nozīmīgākais solis konflikta risināšanā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirms vairāk nekā četriem gadiem.
Viņš paskaidroja: “Mēs uzskatām, ka vispirms mēģinām atrisināt citus jautājumus un pēc tam atstājam teritorijas jautājumu līderu ziņā. Teritoriālajā jautājumā vēl ir daudz darba priekšā – mums jāapsver dažādas koncepcijas un daudzas iespējas.
Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai atrast pareizo risinājumu, pareizo miermīlīgo risinājumu, lai kādu dienu ikviens jūsu valstī varētu dzīvot mierā,” sacīja sūtnis.