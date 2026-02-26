Ilustratīvs foto. Veikals &#8220;Maxima&#8221;.
Ilustratīvs foto. Veikals “Maxima”.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Maxima Latvija” birojā paviesojušies Konkurences padomes darbinieki 0

LETA
18:59, 26. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Konkurences padome (KP) ceturtdien veikusi procesuālās darbības mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA “Maxima Latvija”, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Veselam
Kā pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās 68
Veselam
Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem
Lasīt citas ziņas

“Maxima Latvija” aģentūrai LETA pauda, ka KP darbinieki bijuši uzņēmuma galvenajā birojā Rīgā. “Maxima Latvija” pilnībā sadarbojās ar KP un sniedza nepieciešamo informāciju.

Savukārt KP aģentūrai LETA norādīja, ka ceturtdien veikusi procesuālas darbības, bet plašāku informāciju nesniedza.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sankciju paradokss: Latvija zaudē tranzītu, Krievija pārņem kravas un pelna
Ēna ap Epstīna failiem turpina izplesties – no amata atkāpies Pasaules Ekonomikas foruma prezidents
Latviešu reperis ieguvis Krievijas pilsonību

KP atzīmēja, ka plašāku komentāru plāno sniegt piektdien, 26. februārī.

Jau ziņots, ka “Maxima Latvija” 2024. gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.

Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Lielveikali varētu samazināt cenas, ja…” – kāpēc digitālajā laikmetā pastkastītes joprojām pilnas ar bukletiem?
“Paldies! Šoreiz “Paldies” karti neizmantošu,” pircējs pārsteigts par atlaižu kartes “izdevīgo” piedāvājumu
Populāra influencere pārsteigta par maksas tualeti “Maxima” veikalā – vai vari uzminēt, cik no cilvēkiem tiek prasīts?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.