“Maxima Latvija” birojā paviesojušies Konkurences padomes darbinieki 0
Konkurences padome (KP) ceturtdien veikusi procesuālās darbības mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA “Maxima Latvija”, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
“Maxima Latvija” aģentūrai LETA pauda, ka KP darbinieki bijuši uzņēmuma galvenajā birojā Rīgā. “Maxima Latvija” pilnībā sadarbojās ar KP un sniedza nepieciešamo informāciju.
Savukārt KP aģentūrai LETA norādīja, ka ceturtdien veikusi procesuālas darbības, bet plašāku informāciju nesniedza.
KP atzīmēja, ka plašāku komentāru plāno sniegt piektdien, 26. februārī.
Jau ziņots, ka “Maxima Latvija” 2024. gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”.