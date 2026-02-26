“Agrāk bija desmit reizes mazāk!” Pensionāre nepatīkami pārsteigta par analīžu cenām 0
Sociālo mediju platformā “X” kāda 71 gadu veca pensionāre dalījās savā sašutumā par analīžu cenām – par asins analīzēm ar ģimenes ārsta nosūtījumu viņai nācies samaksāt 44 eiro.
Viņa pauž: “Agrāk bija desmit reizes mazāk. Kas notiek?” Uz kundzes ierakstu reaģējis arī Nacionālais veselības dienests.
NVD norāda, ja analīzes veiktas ar ģimenes ārsta nosūtījumu un tās ir valsts apmaksāto izmeklējumu sarakstā, pacientam līdzmaksājums nav jāveic.
Tomēr ne visi izmeklējumi ir iekļauti valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā. Piemēram, D vitamīna analīzes valsts apmaksā tikai bērniem noteiktos gadījumos, savukārt B12 vitamīna pārbaude ar nosūtījumu ir valsts segta. Eksperti iesaka pacientiem pirms vizītes precizēt, vai konkrētais izmeklējums ir valsts apmaksāts, lai izvairītos no negaidītiem rēķiniem.
— eva martuza (@martuzaeva2) February 25, 2026
Labrīt! Par valsts apmaksātām analīzēm nav jāveic līdzmaksājums. Aicinām sazināties ar ģimenes ārsta praksi vai laboratoriju un noskaidrot, vai Jums ir veiktas valsts apmaksātas/maksas analīzes. Vairāk informācijas: https://t.co/4AK6oRsfdE
— Nacionālais veselības dienests (@VMNVD) February 26, 2026
B12 vitamīns ar ārsta nosūtījumu ir valsts apmaksāts izmeklējums. D vitamīna analīzes apmaksā tikai pacientiem līdz 18 gadu vecumam pie konkrētām diagnozēm ar pediatra, bērnu endokrinologa, bērnu neirologa, bērnu gastroenterologa nosūtījumu.
— Nacionālais veselības dienests (@VMNVD) February 26, 2026
Valsts apmaksātus laboratoriskos izmeklējumus pacients var veikt, ja ir saņemts ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījums. Lēmumu par nosūtījuma izsniegšanu katrā individuālajā gadījumā pieņem ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, sūdzības un ņemot vērā nosūtījuma izrakstīšanas nosacījumus.
Par valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu nav jāveic pacienta līdzmaksājums. Ārstniecības iestādē vai laboratorijā var tikt pieprasīts maksājums par asins parauga ņemšanu. No šī maksājuma veikšanas ir atbrīvoti bērni un grūtnieces.
Valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu saraksts un to apmaksas nosacījumi pieejami tīmekļvietnes sadaļā “Pakalpojumu tarifi”.
Nosacījumi valsts apmaksāta laboratoriskā izmeklējuma veikšanai
Nosūtījumu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanai ir tiesīgi izrakstīt ārsti, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu.
Lielākajai daļai laboratorisko izmeklējumu nav nosūtīšanas nosacījumu, taču atsevišķiem izmeklējumiem šādi nosacījumi ir noteikti. Piemēram, uz atsevišķiem izmeklējumiem var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts-speciālists vai arī tikai ārsts-speciālists.
Atsevišķiem izmeklējumiem ir noteikts skaits, kas tiek apmaksāts 12 mēnešu laikā vienam pacientam. Tie ir izmeklējumi, kurus medicīnisku iemeslu dēļ nav lietderīgi biežāk atkārtot. Piemēram, vairogdziedzera tireotropā hormona (TSH) analīzes valsts apmaksā ne biežāk kā reizi gadā, izņemot gadījumus, kad pacientam ir kāda no vairogdziedzera slimībām.
