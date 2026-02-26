Foto: LETA

Sociālo mediju platformā “X” kāda 71 gadu veca pensionāre dalījās savā sašutumā par analīžu cenām – par asins analīzēm ar ģimenes ārsta nosūtījumu viņai nācies samaksāt 44 eiro.

Viņa pauž: “Agrāk bija desmit reizes mazāk. Kas notiek?” Uz kundzes ierakstu reaģējis arī Nacionālais veselības dienests.

NVD norāda, ja analīzes veiktas ar ģimenes ārsta nosūtījumu un tās ir valsts apmaksāto izmeklējumu sarakstā, pacientam līdzmaksājums nav jāveic.

Tomēr ne visi izmeklējumi ir iekļauti valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā. Piemēram, D vitamīna analīzes valsts apmaksā tikai bērniem noteiktos gadījumos, savukārt B12 vitamīna pārbaude ar nosūtījumu ir valsts segta. Eksperti iesaka pacientiem pirms vizītes precizēt, vai konkrētais izmeklējums ir valsts apmaksāts, lai izvairītos no negaidītiem rēķiniem.

Valsts apmaksātus laboratoriskos izmeklējumus pacients var veikt, ja ir saņemts ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījums. Lēmumu par nosūtījuma izsniegšanu katrā individuālajā gadījumā pieņem ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, sūdzības un ņemot vērā nosūtījuma izrakstīšanas nosacījumus.

Par valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu nav jāveic pacienta līdzmaksājums. Ārstniecības iestādē vai laboratorijā var tikt pieprasīts maksājums par asins parauga ņemšanu. No šī maksājuma veikšanas ir atbrīvoti bērni un grūtnieces.

Valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu saraksts un to apmaksas nosacījumi pieejami tīmekļvietnes sadaļā “Pakalpojumu tarifi”.

Nosacījumi valsts apmaksāta laboratoriskā izmeklējuma veikšanai

Nosūtījumu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanai ir tiesīgi izrakstīt ārsti, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu.

Lielākajai daļai laboratorisko izmeklējumu nav nosūtīšanas nosacījumu, taču atsevišķiem izmeklējumiem šādi nosacījumi ir noteikti. Piemēram, uz atsevišķiem izmeklējumiem var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts-speciālists vai arī tikai ārsts-speciālists.

Atsevišķiem izmeklējumiem ir noteikts skaits, kas tiek apmaksāts 12 mēnešu laikā vienam pacientam. Tie ir izmeklējumi, kurus medicīnisku iemeslu dēļ nav lietderīgi biežāk atkārtot. Piemēram, vairogdziedzera tireotropā hormona (TSH) analīzes valsts apmaksā ne biežāk kā reizi gadā, izņemot gadījumus, kad pacientam ir kāda no vairogdziedzera slimībām.

