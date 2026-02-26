Foto: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Ēna ap Epstīna failiem turpina izplesties – no amata atkāpies Pasaules Ekonomikas foruma prezidents 0

LETA
18:33, 26. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) prezidents Berge Brende ceturtdien paziņoja, ka atkāpjas no amata, gaismā nākot faktiem par viņa saistību ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.

Bijušais Norvēģijas ārlietu ministrs Brende WEF vadīja vairāk nekā astoņus gadus, un viņš ir kārtējā augsta ranga amatpersona, kas atkāpjas no amata pēc jaunāko Epstīna lietas materiālu publiskošanas.

Tajos minēts arī līdzšinējā WEF prezidenta vārds.

“Pēc rūpīgas apsvēršanas esmu nolēmis atkāpties no Pasaules Ekonomikas foruma prezidenta un izpilddirektora amata,” Brende pauda WEF izplatītajā paziņojumā.

“Esmu pateicīgs par lielisko sadarbību ar kolēģiem, partneriem un vēlētājiem, un uzskatu, ka tagad ir īstais brīdis, lai forums turpinātu savu svarīgo darbu bez traucējošiem faktoriem,” norādīja WEF līdzšinējais vadītājs.

WEF līdzpriekšsēdētāji Andrē Hofmans un Lerijs Finks pateicās Brendem par viņa “nozīmīgo ieguldījumu” organizācijā, kas vislabāk pazīstama ar ikgadējo augsta līmeņa sanāksmi Šveices kūrortpilsētā Davosā.

