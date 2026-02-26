Rīgas dome dod zaļo gaismu RNP akciju kotēšanai biržā 1
Rīgas dome šodien atbalstīja sagatavošanās procesa sākšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) akciju kotēšanai biržā.
Domes lēmums paredz, ka sagatavošanās procesu vadīs Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, nodrošinot akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) organizētāja piesaisti publiskajā iepirkumā.
Sagatavošanās posmā tiks veikta uzņēmuma juridiskā, finanšu un korporatīvās pārvaldības izvērtēšana, kā arī analizēti potenciālie ieguvumi un riski pašvaldībai, uzņēmumam un iedzīvotājiem, aģentūru LETA informēja domē. Gala lēmumu par akciju publisko piedāvājumu un tā sākotnējiem nosacījumiem Rīgas dome pieņems tikai pēc sagatavošanās stratēģijas izstrādes.
Lai kapitāla daļas varētu piedāvāt vērtspapīru publiskajā piedāvājumā, RNP ir jāreorganizē par akciju sabiedrību.
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu neatkarīga, profesionāla un pieredzējuša IPO organizētāja piesaistei. Uzvarētājs gan veiks RNP vispusīgu novērtēšanu, gan izstrādās efektīvāko IPO stratēģiju un organizēs IPO procesu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) iepriekš uzsvēra, ka pašlaik runa nav par konkrētu akciju pārdošanas apjomu, bet par atbildīgu un pārdomātu sagatavošanos.
“Mūsu mērķis ir izstrādāt tādu IPO modeli, kas līdzsvaro pašvaldības kā akcionāra intereses ar rīdzinieku interesēm – kvalitatīvākiem pakalpojumiem un caurspīdīgai pārvaldībai,” teica Ratnieks.
Saskaņā ar konsultantu, zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” rekomendāciju, RNP iešana biržā varētu būt caurspīdīgākais veids tam, kā pašvaldībai savas akcijas nodot privātajiem investoriem.
Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP patlaban pilnībā pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku.