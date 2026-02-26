Nevainojama garša! Baristas nevēlas, lai jūs zinātu, kāpēc viņi mēdz kafijai pievienot sviestu 0
Arvien plašāk sabiedrībā popularitāti gūst kāds neparasts kafijas dzēriens, ko dēvē par “Bulletproof coffe”. Tā ir svaigi pagatavota kafija ar sviestu, kas īpaši iecienīta veselīga dzīvesveida piekritēju, sportistu un keto diētas piekritēju vidū. Lai gan no malas šāda kombinācija var šķist dīvaina, tās popularitāte pasaulē turpina augt.
Daudzās pasaules kafejnīcās šo dzērienu pat piedāvā kā alternatīvu brokastīm. Kafija ar sviestu nodrošina organismu ar enerģiju, ilgstoši rada sāta sajūtu, palīdz saglabāt koncentrēšanās spējas un nomāc izsalkumu.
Tomēr uztura speciālisti uzsver, ka tas nav tikai dzēriens, bet gan ir dēvējama par šķidru maltīti ar augstu kaloriju daudzumu. Tieši tāpēc to nevajadzētu lietot visai bieži, turklāt šāds dzēriens nav piemērots visiem.
Kāpēc tieši sviests?
“Bulletproof” kafijas pagatavošanai izmanto nevis parastu sviestu, bet gan bioloģisko sviestu. Šādi tauki tiek uzskatīti par kvalitatīvākiem un vieglāk izmantojamiem enerģijas avotiem. Tie piešķir kafijai krēmīgu, samtam līdzīgu tekstūru, padarot dzērienu maigu garšas ziņā.
Sviests ievērojami mazina kafijas rūgtumu un piešķir tai bagātīgumu. Ja dzēriens tiek saputots, tas pārklājas ar gaisīgu putu kārtu, kas vizuāli un pēc sajūtām atgādina krēmīgu latti – tikai bez piena un cukura. Tieši šī tekstūra ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi kafijas cienītāji ar laiku pie šāda dzēriena pierod.
Ne visiem un ne katru dienu
Lai gan “Bulletproof” kafija var būt lielisks enerģijas avots, eksperti atgādina, ka pārlieku bieži to tomēr nevajadzētu lietot. Cilvēkiem ar gremošanas traucējumiem, paaugstinātu holesterīna līmeni vai jutīgu kuņģi šāds dzēriens var nebūt piemērots. Visdrošāk to uztvert kā interesantu alternatīvu vai eksperimentu, nevis ikdienas ieradumu.
Kā pagatavot šādu kafiju?
Lai pagatavotu šo kafiju mājas apstākļos, nav nepieciešamas īpašas prasmes vai sarežģītas iekārtas, taču svarīga ir sastāvdaļu kvalitāte. Speciālisti iesaka izmantot bioloģisku sviestu no zāli ēdušu govju piena, jo tas satur vairāk vērtīgo taukskābju un nesatur liekas piedevas.
Pagatavošanai būs nepieciešama svaigi pagatavota melnā kafija (aptuveni 200–250 ml), viena tējkarote bioloģiska sviesta un, ja vēlas, arī viena tējkarote kokosriekstu eļļas. Kafiju vēlams gatavot no kvalitatīvām pupiņām, jo sviests izceļ visas garšas nianses – gan labās, gan sliktās.
Karsto kafiju ielej blenderī vai augstā traukā, pievieno sviestu un, ja izmanto, arī kokosriekstu eļļu. Tad maisījumu sablendē 20–30 sekundes, līdz dzēriens kļūst viendabīgs, krēmīgs un pārklājas ar vieglu putu kārtu. Ja blendera nav, var izmantot arī rokas putotāju, taču efekts būs nedaudz mazāk gaisīgs.
Pēc garšas kafijai var pievienot šķipsniņu kanēļa, kardamona, vaniļas ekstraktu vai pat pavisam nedaudz sāls, kas palīdz mazināt rūgtumu. Cukuru parasti nepievieno, jo dzēriens paredzēts kā sātīgs un enerģiju sniedzošs dzēriens, kas nesniedz strauju cukura līmeņa kāpumu asinīs.
Eksperti iesaka šādu kafiju baudīt no rīta vai kā brokastu aizstājēju, nevis tukšā dūšā dienas vidū. Tā kā dzēriens ir kalorijām bagāts, pietiek ar vienu porciju, lai ilgstoši saglabātu sāta sajūtu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.