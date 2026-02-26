Foto: AFP/SCANPIX/LETA

19:44, 26. februāris 2026
Krievijas Korupcijas apkarošanas fonds (FBK) ir publicējis jaunu izmeklēšanu par Krievijas diktatora Vladimira Putina slaveno pili netālu no Gelendžikas pie Melnās jūras. Atklāts, ka īpašumam ir jauns īpašnieks, vēsta medijs “Dialog”.

Krievijas diktatora Vladimira Putina slavenā rezidence netālu no Gelendžikas tika pārdota oligarhamam Arkādijam Rotenbergam par sarūsējušas vecas automašīnas cenu.

Sīkāka informācija tika publicēta nu jau mirušā FBK dibinātāja Alekseja Navaļnija tīmekļa vietnē.

Pēc izmeklētāju domām, Putina pils nonākusi Kremļa oligarha Arkādija Rotenberga īpašumā. Viņš to iegādājās par nieka 800 000 rubļu — sarūsējušas vecas automašīnas cenu.

Dokumentos teikts, ka 2021. gada 31. martā Rotenbergs par šo summu iegādājās 100% Binom akciju. Tieši ar šī uzņēmuma starpniecību viņš kontrolē visu kompleksu netālu no Gelendžikas. Oligarhs paziņoja, ka iegādājies šo “apartamentu viesnīcu” divus mēnešus pirms kļūšanas par tās īpašnieku. Tas bija mēģinājums attaisnot Putinu, kurš bija iesaistīts augsta līmeņa izmeklēšanā par pils darbību.

Rezidences celtniecība ilga aptuveni 20 gadus. Zemes platība pārsniedz 7000 hektārus. Teritorijā ietilpst galvenā pils, pazemes hokeja komplekss, templis, parks, ceļi, tilti, restorāna ēka, kas aizņem vairāk nekā 5000 kvadrātmetrus, tunelis ar liftu, kas ved uz jūru, un privāta piestātne.

Saskaņā ar izmeklēšanu finansējums tika piešķirts, izmantojot aizdevumus no ārzonas uzņēmumiem. Nauda cirkulēja caur uzņēmumu ķēdi un tika izmantota būvniecības darbu apmaksai.

Pēc galveno būvniecības posmu pabeigšanas mātesuzņēmuma kontos palika ievērojamas summas.

Navaļnija komanda apgalvo, ka neiztērētais atlikums bija 6,5 ​​miljardi rubļu.

Daļa no šiem līdzekļiem it kā tika pārskaitīta uz līdzekļiem, kas saistīti ar Krievijas diktatora mīļāko Alīnu Kabajevu.

“Putins jau sen dzīvo savā realitātē, kur cilvēku dzīvības ir bezvērtīgas, kur par vienu lustru var iztērēt vairāk naudas, nekā vidusmēra krievs, no kura viņš nozaga, nopelnītu visa mūža garumā. Viņam nav plānu to mainīt. Gluži pretēji, viņš katru gadu zog arvien neapdomīgāk un nekaunīgāk,” paziņoja FBK.

"Putina pils"
