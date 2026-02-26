Foto: Shutterstock

Atklāta sena procedūra, kas varētu palīdzēt plikpaurības ārstēšanā, taču tas ir kas ļoti nepatīkams 0

LA.LV
19:27, 26. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

Lai gan daudzi vīrieši dodas uz Turciju, lai izvairītos no plikpaurības, eksperti ir atklājuši lētāku veidu, kas varētu palīdzēt. Tas ir kas jauns, lai gan precīzāk būtu teikt – sena eksperimentāla procedūra, kas varētu palīdzēt izārstēt matu slimību, taču tas nav nekas skaists un patīkams. Diez vai kurš katrs vīrietis, uz ko tādu parakstītos.

Veselam
pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās 68
Veselam
Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem
Lasīt citas ziņas

Eksperti ir atklājuši pretīgu līdzekli pret plikpaurību, ko cilvēki lietoja pirms simtiem gadu. Netradicionālais līdzeklis tika atklāts grāmatā par renesanses laikmetā lietotajām zālēm, vēsta medijs “Daily Star”.

Medicīna ir krietni attīstījusies kopš renesanses, kas aizsākās 16. gadsimtā. Gadsimtu gaitā cilvēce ir attīstījusies no ticības, ka dēles var izvilināt slimības, līdz vismodernākajām tehnoloģijām, kas palīdz mums dzīvot ilgāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Maxima Latvija” birojā paviesojušies Konkurences padomes darbinieki
Sankciju paradokss: Latvija zaudē tranzītu, Krievija pārņem kravas un pelna
Ēna ap Epstīna failiem turpina izplesties – no amata atkāpies Pasaules Ekonomikas foruma prezidents

Taču tagad pētnieki ir atklājuši grāmatu no 16. gadsimta, kurā atklāti tikai daži no neticami atbaidošajiem veidiem, kā var izārstēt bieži sastopamas kaites. Lai gan dažas no tām ir relatīvi nesāpīgas un pat aromātiskas, citas ir pavisam pretīgas.

Mančestras Universitātes zinātnieki atklāja grāmatu, kas glabājās Džona Railendsa bibliotēkā pilsētas centrā un ir datēta ar 1531. gadu.

Kā rakstīts grāmatā, dažu slimību gadījumā ārstiem ieteica doties dabā un palīdzēt atrast dabiskus līdzekļus. Piemēram, ja pacientam bija sirds problēmas, vislabāk būtu meklēt agarkoku, lai palīdzētu attīrīt sirdi un atjaunotu normālu sirdsdarbību.

Galvassāpes bija izplatīta problēma arī pirms paracetamola izgudrošanas, un grāmatā pacienti tika aicināti dzert kanēli no tabakas pīpes.

Tomēr estētisku problēmu ārstēšanai tika izmantotas arī citas – visnotaļ nepatīkamas metodes, tostarp cilvēka fekāliju smērēšana uz galvas, lai izārstētu plikpaurību.

Citas dīvainas ārstēšanas metodes ietvēra samaltu ķirzaku galvu izmantošanu, lai saglabātu spēcīgus matus.

Savukārt mutes čūlas tika ārstētas, izmantojot nīlzirga zobus.

Pētnieki nezina, vai grāmatas īpašnieks pats ir mēģinājis veikt kādu no ārstēšanas metodēm. Tomēr tiek uzskatīts, ka, identificējot grāmatā ar roku rakstītas piezīmes, kā arī pirkstu nospiedumus, cilvēki pievienoja savus slimību ārstēšanas veidus šajā grāmatā.

Pētījumos, kas veikti par grāmatu, tika atklātas ķīmiskas noplūdes, kas liecina, ka īpašnieki bija gatavi un vēlējās paši izmēģināt dīvainās metodes.

Viens no pētījuma līdzautoriem sacīja, ka uz grāmatas tika atrasti dažādi ķermeņa šķidrumi. “Bija sviedru, dažreiz siekalu, metabolītu pēdas,” viņš paskaidroja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Teju neatpazīstami! Kā Latvijas slavenākie plikpauri izskatījās tad, kad viņiem vēl bija mati
Veselam
Neviens nevēlas zaudēt matus: zinātnieki brīdina par populāru dzērienu, kurš rada vislielāko plikpaurības risku
Veselam
5 vienkārši veidi, kā samazināt matu izkrišanu bez medikamentiem vai uztura bagātinātājiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.