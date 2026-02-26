Atklāta sena procedūra, kas varētu palīdzēt plikpaurības ārstēšanā, taču tas ir kas ļoti nepatīkams 0
Lai gan daudzi vīrieši dodas uz Turciju, lai izvairītos no plikpaurības, eksperti ir atklājuši lētāku veidu, kas varētu palīdzēt. Tas ir kas jauns, lai gan precīzāk būtu teikt – sena eksperimentāla procedūra, kas varētu palīdzēt izārstēt matu slimību, taču tas nav nekas skaists un patīkams. Diez vai kurš katrs vīrietis, uz ko tādu parakstītos.
Eksperti ir atklājuši pretīgu līdzekli pret plikpaurību, ko cilvēki lietoja pirms simtiem gadu. Netradicionālais līdzeklis tika atklāts grāmatā par renesanses laikmetā lietotajām zālēm, vēsta medijs “Daily Star”.
Medicīna ir krietni attīstījusies kopš renesanses, kas aizsākās 16. gadsimtā. Gadsimtu gaitā cilvēce ir attīstījusies no ticības, ka dēles var izvilināt slimības, līdz vismodernākajām tehnoloģijām, kas palīdz mums dzīvot ilgāk.
Taču tagad pētnieki ir atklājuši grāmatu no 16. gadsimta, kurā atklāti tikai daži no neticami atbaidošajiem veidiem, kā var izārstēt bieži sastopamas kaites. Lai gan dažas no tām ir relatīvi nesāpīgas un pat aromātiskas, citas ir pavisam pretīgas.
Mančestras Universitātes zinātnieki atklāja grāmatu, kas glabājās Džona Railendsa bibliotēkā pilsētas centrā un ir datēta ar 1531. gadu.
Kā rakstīts grāmatā, dažu slimību gadījumā ārstiem ieteica doties dabā un palīdzēt atrast dabiskus līdzekļus. Piemēram, ja pacientam bija sirds problēmas, vislabāk būtu meklēt agarkoku, lai palīdzētu attīrīt sirdi un atjaunotu normālu sirdsdarbību.
Galvassāpes bija izplatīta problēma arī pirms paracetamola izgudrošanas, un grāmatā pacienti tika aicināti dzert kanēli no tabakas pīpes.
Citas dīvainas ārstēšanas metodes ietvēra samaltu ķirzaku galvu izmantošanu, lai saglabātu spēcīgus matus.
Savukārt mutes čūlas tika ārstētas, izmantojot nīlzirga zobus.
Pētnieki nezina, vai grāmatas īpašnieks pats ir mēģinājis veikt kādu no ārstēšanas metodēm. Tomēr tiek uzskatīts, ka, identificējot grāmatā ar roku rakstītas piezīmes, kā arī pirkstu nospiedumus, cilvēki pievienoja savus slimību ārstēšanas veidus šajā grāmatā.
Pētījumos, kas veikti par grāmatu, tika atklātas ķīmiskas noplūdes, kas liecina, ka īpašnieki bija gatavi un vēlējās paši izmēģināt dīvainās metodes.
Viens no pētījuma līdzautoriem sacīja, ka uz grāmatas tika atrasti dažādi ķermeņa šķidrumi. “Bija sviedru, dažreiz siekalu, metabolītu pēdas,” viņš paskaidroja.