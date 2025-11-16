Foto LETA

Baiba Braže atklāj, kādus “slepenos ieročus” tur kabatā zemessardzes grūtākajos pārbaudījumos 0

13:28, 16. novembris 2025
Sieviešu sarunu raidījumā “Dāmu projekts” viesojas Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže. Sarunā ar raidījuma vadītāju Ritu Paulu Baiba stāsta par savu personīgo pieredzi zemessardzē, Lāčplēša dienu un patriotismu ne tikai vārdos, bet arī darbos, raksta 1188.lv.

Baiba ar lepnumu un pateicību izsakās par visiem cilvēkiem, kuri cīnījušies par Latviju. Viņa saka, ka bez Lāčplēša dienas — bez cīņas, izturības un ticības — mēs nevarētu svinēt 18. novembri. Lāčplēša diena Baibai ir īpaša arī ar viņas zemessardzes pieredzi, kas saistās ar biedriem, apgūtajām iemaņām un personīgajām sajūtām.

Viņa vēlējusies zemessardzei pievienoties jau sen, bet paveikusi to tikai 2024. gadā, jo iepriekš darbs dēļ daudz ceļojusi. No 2016. līdz 2020. gadam viņa strādāja kā Latvijas vēstniece Londonā, bet pēc tam — no 2020. līdz 2023. gadam — kā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga vietniece.

Zemessardzes pamatapmācību viņa apguva vairākās nedēļas nogalēs — kopumā aptuveni 26 dienās. Instruktoru vadībā tika apgūti dažādi darbības aspekti: kaujas iemaņas, orientēšanās mežā, pirmā palīdzība un citas nepieciešamās prasmes.

Visās zemessardzes biedrēs Braže saskatījusi patiesu patriotismu. Lai arī katrai bija savs iemesls pievienoties, viņas vienoja kopīga vēlme kalpot Latvijai ne tikai vārdos, bet arī darbos.

Braže atzīst, ka dažkārt apmācībās gāja ļoti grūti: Brīžiem likās, nu ko es te vispār daru?

Pašai Bražei bikšu kabatās vienmēr līdzi bija sakaltuši rupjmaizes gabaliņi, ogas un šokolādes gabaliņi. Paula smejas: Slepenie ieroči!

