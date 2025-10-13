“Ja man “Swedbank” būtu nauda, es to pārskaitītu uz citu banku!” Sabiedrību satricina 17 gadus ilga krāpniecība 55
Sabiedrības uzmanību piesaistījusi ziņa par kādas “Swedbank” filiāles vadītājas 17 gadus ilgušu krāpniecību Ogrē un Bauskā. Tikai tagad, pēc gandrīz divām desmitgadēm, banka atklājusi, ka darbiniece klientu vārdā slēgusi līgumus, pārskaitījusi naudu savās interesēs un pat viltojusi dokumentus. Zaudējumi pārsniedz 200 tūkstošus eiro.
Kāds jurists sociālo mediju platformā “Threads” uzsāk diskusiju: “17 gadus ilga afēra – “Swedbank” filiāļu vadītāja apsūdzēta par klientu naudas piesavināšanos Ogrē un Bauskā. Tikai tagad banka “pamanījusi”, ka darbiniece gadiem ilgi pārskaitījusi līdzekļus savās interesēs. Oficiāli teikts: “klientiem nav pamata satraukumam”.”
Vīrietis jautā: “Bet vai tiešām? Vai tā ir nejaušība – vai sistēmiska plaisa, kas ļāva zagšanai turpināties gandrīz divas desmitgades?”
Lietotājs ar segvārdu @kokounsanele diskusijā pauž savu viedokli: “Paskaties, kas notiek VID darbinieku deklarācijās un paprasi, kā VID var kaut ko kontrolēt, ja nespēj tikt galā ar saviem darbiniekiem.”
Kāda cita lietotāja ir neizpratnē, kā uzņēmums varēja ko tādu nepamanīt daudzu gadu garumā. Sieviete jautā: “Tu gribi teikt, ka uzņēmumam nenotiek 17 gadus, ne iekšējie auditi, ne grāmatvedība.. Nekas kas pārbauda un uzrauga izdevumus?”
Kāds cits lietotājs nemetas nosodīt un uzskata, ka daudzos uzņēmumos rodas sistemātiskas plaisas: “Jebkurā uzņēmumā ir sistēmiskas plaisas. Rezultāts atkarīgs tikai no darbinieku godaprāta un uzņēmuma reakcijas, problēmu atklājot. Pilnīgi visi darbinieki ikdienā pārbauda robežas, lielākā uzņēmumā robežu pārbaudītāju ir vairāk un acīmredzot ar to ir pietiekami, lai apčakarētu pat bankas iekšējās sistēmas, kuru drošības procedūras ir krietni virs vidējās.”
Agris raksta: “Ja man “Swedbank”, būtu nauda, uzzinot šādu jaunumu, pārskaitītu visu uz citu banku.”
Latvijas Televīzija vieš skaidrību
Šo tematu aktualizēja arī Latvijas Televīzija (LTV) viņiem izdevies noskaidrot sīkāku informāciju par bankas darbinieces veiktajām nelikumīgajām darbībām. Sieviete apsūdzēta par nelikumīgām darbībām ar klientu naudu lielos apmēros, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgu nolūku vadīta.
Latvijas Televīzijas sižetā skaidrots, ka kāda “Swedbank” filiāles vadītāja gandrīz divas desmitgades klientu vārdā patvaļīgi noformējusi dažādus finanšu pakalpojumus un veikusi darījumus bez viņu ziņas.
Darbiniece jau kopš 2003. gada slēgusi attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu, kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu. Lai slēptu iztrūkumu, daļu līdzekļu viņa izmantojusi citu klientu prasību segšanai. Kopumā izmantoti 19 personu maksāšanas līdzekļi, un zaudējumi pārsniedz 203 tūkstošus eiro.
Latvijas Televīzijas sižetā “Swedbank” pārstāvis Jānis Krops skaidroja, ka darbiniece kā filiāles vadītāja bijusi ciešā kontaktā ar klientiem un mēģinājusi “nodrošināt super servisu”, rīkojoties viņu vietā. Bankas pārstāvji sižetā piebilst, ka klientiem nav iemesls uztraukties, jo banka ir droša.
Plašāk skaties LTV sižetā: