Ziemeļīrijā Tumšais Dzīvžogs — majestātiskā koku aleja, kas kļuva slavena ar savu lomu seriālā “Troņu spēle” — saskaras ar skumju realitāti: tās dižskābarži tuvojas savas dabiskās dzīves beigām. Šī vieta, kas reiz bija klusa lauku ceļa daļa Antrimas grāfistē, tagad ir pārvērtusies par vienu no pasaules populārākajiem tūrisma galamērķiem. Simtiem apmeklētāju no visas pasaules dodas šeit, lai izjustu tās mistisko un gandrīz maģisko atmosfēru, ko radīja seriāla ainas.

Nesenās spēcīgās vētras, kas plosījušās pāri Ziemeļīrijai, ir nopietni skārušas šos vecos kokus, daudzus no tiem nogāžot vai salaužot. Tagad Tumšā Dzīvžoga nākotne ir neskaidra, un vietējie iedzīvotāji raizējas par to, kā līdzsvarot tūristu pieplūdumu ar dabas saglabāšanu. Alejas popularitāte ir devusi ekonomisku labumu apkārtnei, taču vienlaikus radījusi slodzi gan kokiem, gan vietējai sabiedrībai.

Par vietas glābšanu tagad rūpējas Causeway Coast and Glens Heritage Trust, kas pārņēmis alejas pārvaldību. Viņu mērķis ir ne tikai rūpēties par atlikušajiem kokiem un nodrošināt apmeklētāju drošību, bet arī atrast veidu, kā saglabāt Tumšā Dzīvžoga burvību nākamajām paaudzēm. “Šī ir elpu aizraujoša vieta, īsts dabas dārgums,” sacīja trusta vadītājs Greiems Tompsons. “Taču koki ir gandrīz 250 gadus veci – tālu no savas stādīšanas dienas, un mums jābūt reāliem — tie tuvojas savam galam. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šis brīnums vēl kādu laiku paliktu ar mums.”

Cerību uz nākotni nes jauna iniciatīva — vietējie skolēni jau sākuši stādīt jaunus kociņus, kas izaudzēti no oriģinālā Tumšā Dzīvžoga sēklām. Tas ir pirmais solis ceļā uz alejas ilgtermiņa atjaunošanu, lai arī nākamās paaudzes varētu piedzīvot tās īpašo šarmu.

Planted in the 18th century by the Stuart family, The Dark Hedges in Northern Ireland were meant to create a scenic road leading up to their estate. But as the trees matured, their upper branches intermingled to create a shadowy, arboreal tunnel pic.twitter.com/Cj6rxMRQko

Countdown to St Patrick’s Day. This is the Dark Hedges in County Antrim in the North. It might be recognizable if you watched the Game of Thrones. These beech trees, planted in 1775, have been impacted lately by bad weather recently and some are now gone, unfortunately.… pic.twitter.com/NLpVNN0itu

