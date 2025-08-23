#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto

Ko ēst, lai mazāk slimotu? 6 pārtikas produkti, kas palīdz stiprināt imunitāti un cīnīties ar iekaisumu 0

LA.LV
13:23, 23. augusts 2025
Veselam Uzturs

Mūsdienu dzīves ritms, stress, ne vienmēr veselīgs uzturs un piesārņota vide var veicināt iekaisuma rašanos organismā. Tas var izpausties kā nogurums, vāja imunitāte vai pat veicināt hronisku slimību attīstību. Par laimi, ir vienkāršs un garšīgs veids, kā mazināt iekaisumu – savā ikdienas uzturā iekļaujot dažādas ogas un augļus. Lūk, ko ieteicams iekļaut savā uzturā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Tie palīdzēs mazināt cukura līmeņa svārstības! 8 pārtikas produkti, kurus ir vērts iekļaut savā ikdienas ēdienkartē
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.