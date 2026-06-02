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Begonijas, šādi palutinātas, ziedēs koši mēnešiem ilgi! Kopšanas noslēpumi 0

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Dārzs

Begonijas ir viens no iecienītākajiem dārza augiem, kas mīl ēnu un kas spēj sniegt ilgu un košu ziedēšanu, ja vien tām ir piemēroti apstākļi. Tomēr nereti dārznieki saskaras ar situāciju, ka augs aug, bet ziedu nav. Eksperti skaidro, ka iemesli parasti ir pavisam vienkārši un labojami.

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Begoniju ģints ir ļoti plaša – tajā ir vairāk nekā 2000 dažādu augu veidu. Daļa tiek audzēta skaisto lapu dēļ, bet citas tieši krāšņo ziedu dēļ.

Pareizos apstākļos begonijas zied no pavasara līdz pat rudens sākumam, bet, ja kaut kas nav kārtībā, ziedēšana var aizkavēties vai pilnībā apstāties.

Nepareiza begonijas izvēle.

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Viens no biežākajiem iemesliem ir nepareizi izvēlēta auga šķirne. Dažas begonijas, piemēram, Polka dot vai Rekss begonijas, galvenokārt audzē dekoratīvo lapu dēļ, un to ziedi ir neizteiksmīgi.

Savukārt bagātīgai ziedēšanai piemērotas ir bumbuļbegonijas, šķiedrainās un izturīgās begonijas, kas veido lielākus un ilgāk ziedošus ziedus.

Nepareiza laistīšana.

Begonijas ir jutīgas gan pret sausumu, gan pārlieku mitrumu. Tās vislabāk aug vienmērīgi mitrā augsnē, bet ne pārlaistītā. Eksperti iesaka nelaistīt pēc stingra grafika. Labāk pārbaudīt augsni ar pirkstu – ja tā vēl ir mitra, laistīšanu atlikt.

Svarīgi arī ūdeni liet tieši augsnē, nevis uz auga stumbra vai centrā, lai izvairītos no kāta bojājumiem.

Nepietiekams vai nepareizs apgaismojums.

Lai gan begonijas tiek uzskatītas par ēnu mīlošiem augiem, pilnīga tumsa tām neder. Arī pārāk dziļa ēna var kavēt ziedēšanu. Vislabāk tās aug vietās ar daļēju ēnu vai izkliedētu gaismu apmēram 4 līdz 6 stundas dienā. Karstā klimatā augi jāpasarga no tiešas pēcpusdienas saules.

Nepareiza mēslošana.

Mēslošana ir vēl viens jutīgs punkts. Ja augs saņem par maz barības vielu, tas nespēj veidot ziedus un kļūst vājš. Taču pārdozēšana īpaši ar slāpekli bagātu mēslojumu, var veicināt tikai lapu augšanu, nevis ziedēšanu. Eksperti iesaka sabalansētu mēslojumu un regulāru mēslošanu – apmēram reizi divās nedēļās augšanas sezonā.

Pārāk zema vai augsta temperatūra. Temperatūra arī būtiski ietekmē begoniju ziedēšanu. Aukstumā augs var nonākt miera stāvoklī un vispār neziedēt. Savukārt pārmērīgs karstums var radīt stresu, īpaši, ja trūkst mitruma, un ziedēšana uz laiku apstājas. Vislabāk begonijas jūtas mērenos apstākļos, kur vakaros ir vēsāks un dienas nav pārlieku karstas.

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