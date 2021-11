Biešu “Panna Cotta” Foto: Viktorija Kožemjakina

Biešu – krēmsiera uzkoda un "panna cotta": divu ēdienu receptes valsts svētku galdam







Domājot par to, no kā pagatavot svētku ēdienu latviskās krāsās, bietes noteikti iedomājamies vienas no pirmajām, bet tad šo ideju atmetam, jo neēdīs taču katru gadu siļķi kažokā vai vinegretu. Bet patiesībā bietes ir mūsu superdārzenis, no kā var gatavot bezgalīgi daudz ēdienu.

100 g biešu satur aptuveni 40 kcal, bietēs ir C vitamīns, B grupas vitamīni, folijskābe, fosfors, kālijs, dzelzs un magnijs. “Elvi” kopā ar pavāri un uztura speciālisti Jevgēniju Jansoni iedvesmo valsts svētkos izmēģināt divas biešu receptes.

Ir īstais brīdis pamēģināt, kā garšo biešu “panna cotta”!

Biešu – krēmsieru uzkoda salātu “spilvenā”

Biešu – krēmsiera kārtojums. Foto: Viktorija Kožemjakina



Sastāvdaļas (4 personām):

• 4 vārīts vai ceptas bietes (atdzesētas un nomizotas)

• 150 g mīksta kazas siera

• 2 ēdamk. krēmsiera

• 2-4 ēdamk. grieķu jogurta

• 1/2 tējk. oregano

• 5-7 smalki sakapāti zirņu dīgsti (var nepievienot)

• Valrieksti pasniegšanai

• 150 g iecienīto salātlapu maisījuma

• 3 ēdamk. olīveļļas

• Sula no 1/2 citrona

• 1 ēdamk. medus

• Sāls, pipari pēc garšas

Pagatavošana:

1. Bietes sagriež gareniski 0,5 cm platās ripiņās.

2. Viendabīgā masā saputo kazas sieru, krēmsieru, jogurtu, oregano un smalki sakapātus zirņu dīgstus, sāli un piparus.

3. No konditorejas maisa vai ar karoti uz katras bietes ripiņas uzliec ar ~1 ēdamk. siera maisījuma. Kārto biešu ripiņas vienu virs otras kā kūku.

4. Sajauc olīveļļu ar citrona sulu, medu, sāli un pipariem. Sajauc mērci ar salātlapām.

5. Pasniedz bietes uz salātu “spilvena”, rotājot ar valriekstiem.

Biešu panna cotta

Biešu “Panna Cotta” Foto: Viktorija Kožemjakina



Sastāvdaļas:

• 150 g vārītu biešu

• 150 ml saldā krējuma

• 80 ml piena

• 1 ēdamk. medus

• 1 ēdamk. vaniļas cukura

• 1.5 tējk. želatīna pulvera (+ 3 tējk. auksta ūdens uzbriedināšanai)

• Sula un rīvēta miziņa (tikai dzeltenās daļas) no viena citrona

• 50 g sviesta

• 2 olu dzeltenumi

• 2 ēdamk. medus

• 100 g krēmsiera ar samazinātu tauku daudzumu

• 100 g grieķu jogurta

• Dzērvenes, avenes rotāšanai

Pagatavošana:

1. Bietes sagriez nelielos kubiņos un liec katliņā kopā ar saldo krējumu un pienu, uzvāri un gatavo uz lēnās uguns 15-20 min.

2. Uzbriedini želatīnu, aplejot to ar ūdeni un ļaujot pastāvēt 5 min.

3. Karstu biešu maisījumu sablendē līdz viendabīgai konsistencei, pievieno želatīnu un medu, kārtīgi samaisi.

4. Lej maisījumu traukos un liec ledusskapī uz vismaz 2 stundām.

5. Katlā izkausē sviestu kopā ar citrona sulu un miziņām.

6. Trauciņā saputo olas dzeltenumu ar medu un lēnām pievieno tam citrona un sviesta maisījumu.

7. Pārlej visu atpakaļ kaltiņā un uz lēnās uguns uzkarsē, pastāvīgi maisot, līdz masa nedaudz sabiezē.

8. Atdzesē, pārklājot krēmu ar pārtikas plēvi tā, lai plēve pilnībā saskarās ar krēmu.

9. Saputo krēmsieru ar grieķu jogurtu, pievieno šo masu citronu krēmu un visu kārtīgi samaisi.

10. Liec iegūto krēmu uz biešu panna cotta kārtas, rotā ar ogām.

11. Pasniedz uzreiz, vai arī uzglabā ledusskapī līdz pasniegšanas brīdim.