Biotopi ir daudzu dzīvu radību mājas! Atcerēsimies to, kad šķendēsimies par “nekoptajām vietām” mežā 0
Dabas daudzveidības saglabāšana vienmēr bijusi būtiska AS “Latvijas valsts meži” (LVM) meža apsaimniekošanas sastāvdaļa. No uzņēmuma valdījumā esošajām zemēm 26 % LVM apsaimnieko ar mērķi – dabas aizsardzība. Kā norāda LVM vides plānošanas speciālists Kaspars Liepiņš, kopējā Eiropas Savienības nozīmes biotopu platība LVM zemēs ir apmēram 320 tūkstotis hektāru.
LVM apsaimniekotajā teritorijā atrodas ievērojama daļa no Latvijā reģistrētajām īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un Eiropas Savienības nozīmes biotopiem. Saskaņā ar “Dabas skaitīšanas” projekta datiem LVM apsaimniekotajos mežos ir aptuveni 240 tūkstoši ES nozīmes meža biotopu, no kuriem 160 tūkstoši vai trīs ceturtdaļas ir iekļautas vai nu likuma noteiktajās aizsargājamās teritorijās vai LVM noteiktajās brīvprātīgajās dabas aizsardzības teritorijās. Kā norāda Kaspars Liepiņš, vērtīgākais šajos biotopos ir meža dabiskās struktūras. “Tie ir lieli bioloģiski veci koki, daudz mirušas koksnes, kura ir gan stāvoša, gan guļoša. No šīm struktūrām ir atkarīgas ļoti daudzas ķērpju, piepju, sūnu, sēņu un citu dzīvu radību sugas, kas ir pielāgojušās dzīvot tieši uz šīm struktūrām nevis uz jauna, tikko stādīta vai kopšanas rezultātā audzēta koka.”
LVM ik gadus apkopo informāciju par LVM GEO reģistrētām aizsargājamo sugām un sugu grupām, kas sastopamas uzņēmuma valdījumā esošajā teritorijā – gan aizsargājamās dabas teritorijās, gan LVM apsaimniekotajos saimnieciskajos mežos. Tāpat LVM aicina dabas draugus ziņot par valsts īpašumā esošajos mežos atrastām lielām putnu ligzdām, kuras mežos vij vairākas aizsargājamas putnu sugas, kā, piemēram, melnais stārķis, mazais ērglis, jūras ērglis, zivju ērglis, vidējais ērglis, klinšu ērglis un čūskērglis. Visi šie dati tiek uzkrāti, jo reģistrētajām sugām jau ir vai nākotnē var būt nepieciešams nodrošināt augstāka līmeņa aizsardzību. Tādēļ LVM vides speciālisti ik gadu veic dabas vērtību inventarizāciju, plānoto saimniecisko darbību ietekmes vērtēšanu, sugu un biotopu monitoringu, kā arī plāno sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanai nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus.
Jāatzīmē, ka lielākajai daļai ES nozīmes meža biotopiem piemērotākais apsaimniekošanas režīms ir neiejaukšanās, ļaujot tajos netraucēti norisināties dabiskajiem procesiem. LVM apsaimniekotajās valsts meža platībās, saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem, tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Savukārt vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis un visi Latvijā ligzdojošie ērgļi, tiek ierobežota mežsaimnieciskā darbība un sugas aizsardzības nolūkos, veidoti mikroliegumi.