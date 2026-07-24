Foto: LETA

Brīdinājums autovadītājiem! Naktī daudzviet Latvijā veidosies bieza migla 0

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LETA
15:05, 24. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā, īpaši valsts austrumu daļā, gaidāma migla, kas vietām var ievērojami pasliktināt redzamību, prognozē sinoptiķi.

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Tā pamazām izklīdīs rīta stundās. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu vējš, austrumu novados būs bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +8..+14 grādi.

Diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +18..+23 grādi.

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Rīgā naktī uz sestdienu gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 vai +22 grādiem.

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