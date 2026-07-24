Brīdinājums autovadītājiem! Naktī daudzviet Latvijā veidosies bieza migla 0
Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā, īpaši valsts austrumu daļā, gaidāma migla, kas vietām var ievērojami pasliktināt redzamību, prognozē sinoptiķi.
Tā pamazām izklīdīs rīta stundās. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu vējš, austrumu novados būs bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +8..+14 grādi.
Diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +18..+23 grādi.
Rīgā naktī uz sestdienu gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 vai +22 grādiem.