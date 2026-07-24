FOTO. Šoferis pamana muļķīgu “Rīgas satiksmes” reklāmu: pēc tās publicēšanas arī pats uzņēmums smejas 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījusi “Rīgas satiksmes” reklāma, ar kuru uzņēmums aicina darbā tehniskos darbiniekus. Uz autobusa aizmugures redzams plakāts ar mehāniķi, kurš it kā strādā pie transportlīdzekļa, taču kādam acī iekritusi detaļa – attēlā redzamais savilcējs tiek pievilkts ar uzgriežņu atslēgu.
“Vai es saprotu pareizi, ka, lai kļūtu par jūsu mehāniķi, ir jāprot pieskrūvēt savilcējs ar uzgriežņu atslēgu?” ironiski jautā ieraksta autors, atzīmējot “Rīgas satiksmi”.
Ieraksts ātri kļuva populārs, un komentāru sadaļā netrūka joku. Kāds rakstīja, ka šādas “pērles” sociālajos tīklos izplatās zibenīgi, īpaši, ja runa ir par valsts vai pašvaldības struktūru reklāmas kampaņām. “Meistars, kurš ar spēkratu atslēgu mēģina uzskrūvēt plastmasas savilcēju, ir absolūts topa materiāls,” ironizēja komentētājs.
Citi gan norādīja, ka ne visi saprot, kas tieši attēlā nav pareizi. “Ticēsi, ja es atklāšu, ka 95% tavu domu nesaprot,” rakstīja kāds lietotājs, piebilstot, ka daudzi pat ar bīdmēru īsti nemākot apieties, ja tas nav digitāls.
Daļa komentētāju gan turpināja jokot par iespējamo “remonta metodi”. “RS autobusi turas uz savilcējiem?” jautāja kāds lietotājs. Cits piebilda: “Es ļoti ceru, ka RS transports nav šādi saremontēts – turas kopā uz sapņiem, cerībām un savilcēm.” Vēl kāds secināja, ka savilcējs “jāpievelk ar uzgriežņu atslēgu un nopietnu seju”.
Atsevišķi komentētāji gan mēģināja situāciju aizstāvēt. Kāds norādīja, ka praktiski savilcēju var novilkt arī ar knaiblēm vai citu instrumentu, ja rokas nav ērtā pozīcijā. Cits piebilda, ka attēlā, iespējams, redzams nevis mēģinājums pievilkt savilcēju, bet gan inscenēta reklāmas aina, kurai tehniskā precizitāte nav bijusi galvenais mērķis.
Sociālo tīklu lietotāji arī atgādināja citus līdzīgus piemērus, kad reklāmās vai kalendāros speciālisti attēloti ar dīvainiem darba paņēmieniem. Kāds komentētājs pievienoja attēlu ar vīrieti, kurš demonstratīvi tur mērinstrumentu, un piebilda: “No tās pašas sērijas.”
Uz jautājumu reaģēja arī pati “Rīgas satiksme”. Uzņēmums komentārā atzina, ka prasības tehniskajiem darbiniekiem ir krietni plašākas, taču arī improvizācija un spēja atrast risinājumu dažādās situācijās mehāniķiem noteikti noderot.
“Arī plakātus un komunikācijas kampaņas veidojam paši, bez trešo pušu iesaistes. Un jā – cilvēcīgi, bet šo tiešām nepamanījām,” rakstīja “Rīgas satiksme”, pievienojot smaidiņu, uzgriežņu atslēgas un autobusa emocijzīmes.
Daļa komentētāju šo atbildi novērtēja pozitīvi, jo uzņēmums kļūdu nenoliedza un reaģēja ar humoru. Citi gan turpināja smieties, ka šāda reklāma savā absurdumā varētu būt sasniegusi daudz lielāku auditoriju, nekā sākotnēji cerēts.
Kāds komentētājs pat pieļāva, ka reizēm reklāmu veidotāji šādas kļūdas atstāj apzināti, lai iegūtu bezmaksas “vīrusa mārketingu” – jo tagad par “Rīgas satiksmes” vakancēm runā arī tie, kuri nemaz neplāno mainīt darbu.
Lai kā arī būtu, šoreiz viens neliels tehnisks kuriozs kļuvis par plašu diskusiju par reklāmu kvalitāti, profesionālo precizitāti un spēju pasmieties pašiem par sevi. Un, spriežot pēc komentāriem, “Rīgas satiksmei” ar šo plakātu izdevies panākt vismaz vienu – cilvēki to noteikti pamanīja.