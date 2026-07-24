Sociālajos tīklos cilvēki arvien biežāk dalās ar savām darba pieredzēm – gan labām, gan ļoti nepatīkamām. Šādi ieraksti nereti kļūst par brīdinājumu citiem darba meklētājiem un reizē atver plašāku sarunu par attieksmi darba vietās, solījumiem darba intervijās un robežām, kuras nedrīkst pārkāpt. Te gan noteikti ir vieta arī vērtējumam, vai viena cilvēka pieredze var strādāt par antireklāmu visam uzņēmumam.
Ar savu neseno pieredzi restorānā “Chef’s Corner” dalījusies kāda sieviete, kura apgalvo, ka darba attiecības nācies pārtraukt ļoti strauji. Viņa raksta:
“Sveiki visiem, gribēju padalīties ar neseno darba pieredzi restorānā “Chef’s Corner” un kādēļ darba attiecības nācās strauji pārtraukt.
Nosūtīju CV un pēc intervijas mani uzņēma par palīgstrādnieku ar solījumiem dažu mēnešu laikā, pēc pārbaudes un apmācību perioda, iespēju kļūt par viesmīli (algas starpība, attieksme, darba stundas utt.). CV sūtīju ar mērķi kļūt par viesmīli/bārmeni, ar pieredzi šajā jomā.
Nekur šāda diskriminācija iepriekš netika paziņota, tādēļ biju sašutusi un kļuvu skeptiska. Galīgi neticējās, ka 2026. gadā vēl šāda diskriminācija darba vietās ir aktuāla…
Kā var nojaust, viesmīļu kolektīvs sastāvēja tikai no vīriešu dzimuma pārstāvjiem, vidējais vecums – 30+ gadu.
Sākumā centos komentārus neņemt pie sirds, tomēr stress un daudz klientu var radīt saspringtu vidi. Tomēr pēc atkārtotiem komentāriem, piemēram, “tikai nesāc raudāt kā maza meitene”, un nekad nesaņemtajām atvainošanām kļuva emocionāli sarežģīti uzturēties 12+ stundu maiņās ar kolēģiem.
Tādēļ vēlējos pabrīdināt, ka šī darba vieta nav piemērota saprātīgām dāmām.”
LA.LV sazinājās arī ar pašu uzņēmumu, lai noskaidrotu viņu sacīto par konkrētās darbinieces pavadīto laiku uzņēmumā. Atbild restorāna vadītājs Elviss Niklass.
“Diemžēl par šīs bijušās darbinieces pieredzi uzzināju tikai no sociālajiem tīkliem. Man ir patiesi žēl, ja viņa ir jutusies tā, kā apraksta.
Kad viņa uzsāka darbu uzņēmumā, esmu personīgi vairākkārt jautājis, kā viņa jūtas un vai viss ir kārtībā, jo mums ļoti rūp, lai katrs darbinieks jūtās labi darba vietā.
Ja darbinieks saskaras ar jebkādu nepieņemamu rīcību, ir ļoti svarīgi, lai par to tiktu ziņots pēc iespējas ātrāk, jo tikai tā uzņēmums var situāciju objektīvi izvērtēt un, ja nepieciešams, nekavējoties rīkoties.
Cenšamies uzturēt darba vidi, kurā ikviens darbinieks tiek aicināts ziņot par jebkāda veida verbālu vai fizisku aizskaršanu. Cieņpilna un droša darba vide mums ir prioritāte un nekāda emocionāla vai fiziska vardarbība netiek tolerēta.
Lielākā daļa uzņēmuma darbinieku ir vīrieši, aptuveni 25% sievietes. Ja runājam konkrēti par viesmīļiem, tad šobrīd visi šajā amatā strādājošie ir vīrieši. Šāds viesmīļu komandas sastāvs ir izveidojies ilgākā laika periodā, jo darbs restorānā ir fiziski grūts – visa diena ir jāpavada uz kājām, dēļ restorāna ēdienkartes stila ēdieni tiek servēti uz smagiem šķīvjiem un granīta plāksnēm, kas ir grūti pārvietojamas.
Meklējot darbiniekus tiek izvērtētas viņu prasmes un iepriekšējā pieredze, neņemot vērā dzimumu. Konkrētās darbinieces gadījumā, viņai tika dota iespēja sevi pierādīt arī bez iepriekšējas darba pieredzes. Ne visiem šī diezgan dinamiskā apkalpojošās sfēras vide ir piemērota, jo ir paaugstinātas stresa situācijas un daudzi nespēj izturēt spriedzi.
Par veselīgu darba vidi cenšamies rūpēties rīkojot sapulces un izrunājot visus aktuālos jautājumus no darbinieku un vadības puses. Es vienmēr esmu pieejams un gatavs uzklausīt un nopietni izskatīt jebkuru informāciju vai sūdzības no darbinieku puses, neskatoties, cik sarežģīts tas ir.”
Sazinājāmies arī ar Valsts darba inspekciju, kā rīkoties, ja kāds nonāk šādā situācijā.
Darba tiesiskajās attiecībās ir aizliegta atšķirīga attieksme, tostarp dzimuma dēļ. Ja vien darba devējam nav objektīva un tiesiski pamatota iemesla noteikt konkrētas prasības amatam, šāda prakse nav pieļaujama un var liecināt par iespējamu Darba likuma vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.
Katrs gadījums gan ir vērtējams individuāli, ņemot vērā visus faktiskos apstākļus. Ja ir aizdomas par seksuālu uzmākšanos vai seksuālu izmantošanu, par šādiem gadījumiem nekavējoties jāziņo Valsts policijai, kas ir kompetentā iestāde iespējamu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā.
Savukārt, ja darba vidē ir notikusi seksuāla uzmākšanās Darba likuma izpratnē, darba devējam ir pienākums nodrošināt darba vidi bez aizskaršanas un veikt pasākumus šādu situāciju novēršanai.
Saskaroties ar iespējamu diskrimināciju, uzmākšanos vai citiem darba tiesību pārkāpumiem, darbiniekam ieteicams, ja iespējams, fiksēt notikušo un informēt darba devēju vai uzņēmuma atbildīgās personas. Ja situācija netiek risināta vai pārkāpums ir būtisks, noteikti jāinformē kompetentās iestādes.
Par darba tiesību pārkāpumiem iespējams vērsties Valsts darba inspekcijā, savukārt, ja pastāv aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, tostarp seksuālu izmantošanu vai citu krimināli sodāmu rīcību, nekavējoties jāziņo Valsts policijai,” skaidro Valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
Vai tu esi kādreiz piedzīvojis netaisnu situāciju darba vietā? Vai esi iesaistīts kādā strīdā ar darba devēju? Varbūt vēlies dalīties pieredzē, kā atrisināji kādu sarežģītu situāciju. Varbūt esi darba devējs un tev ir viedoklis par publiskām sūdzībām un to, ko tas var nodarīt uzņēmuma reputācijai? Raksti savas pārdomas man uz [email protected].