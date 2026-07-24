Publicitātes foto.
Publicitātes foto.
Dr. Ilona Vilkoite

Gastroenterologs Vilkoite: Helikobaktēriju var izārstēt tikai un vienīgi ar antibiotikām 0

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LA.LV
14:55, 24. jūlijs 2026
Veselam Ārstēšana

Kā pareizi ārstēt helikobaktēriju? Uz šo daudziem pacientiem tik svarīgo jautājumu TV24 raidījumā “Ārsts atbild” izsmeļošu atbildi sniedz Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.

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“Īsā atbilde – ar antibiotikām. Izvērstāka – ar pareizu antibiotiku nozīmēšanu un pareizu kursu, jo nereti diemžēl sastopamies ar situācijām, kad antibiotikas nozīmētas nepilnīgā kursā un tādējādi var veidoties rezistence pret antibiotikām. Bez šaubām, tas ir ļoti atbildīgs pasākums nozīmēt pareiza ilguma un pareizas devas antibiotikas,” skaidro ārste.

“Viens gan jāsaka uzreiz. Man bieži jautā, vai helikobaktēriju var izārstēt ar kaut kādām zaptēm, tējām vai vēl ko tamlīdzīgu. Nē, helikobaktēriju var izārstēt tikai un vienīgi ar antibiotikām, pie kam ar pareizām antibiotikām, pareizās devās, pareizā ilgumā.”
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Atbildot uz raidījuma skatītāja jautājumu – ja pirms dažiem gadiem helikobaktērija nav atrasta, vai tā vēl var parādīties – Vilkoite uzsver, ka visbiežāk ar helikobaktēriju cilvēki inficējas bērnībā.

“No vecākiem, vecvecākiem, mēs viens otram to nododam. Pieaugušā vecumā, kad imūnsistēma jau ir noformējusies, inficēšanās ir retāka. Bet pozitīvi ir tas, ka, ja mēs helikobaktēriju vienreiz izārstējam, risks saslimt un inficēties ar to atkārtoti ir ārkārtīgi zems. Jo saglabājas imūnā atbilde, un otrreiz to saķert var, bet relatīvi reti.”

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