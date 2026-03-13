TESTS. Ja katrā vārdu rindā spēj ieraudzīt KĻŪDU, tavas smadzenes strādā labāk nekā vairumam cilvēku 0
Smadzenes bieži vien spēlē ar mums spēlītes – tās automātiski “izlabo” tekstā kļūdas, lai ietaupītu mūsu enerģiju, tāpēc reizēm mēs redzam to, kam vajadzētu būt, nevis to, kas tur reāli uzrakstīts.
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Ja katrā rindiņā spēj saskatīt paslēpto pareizrakstības kļūdu, tad apsveicam – tavas smadzenes strādā ievērojami labāk nekā vairumam cilvēku!
MANNA, KEFEINĪCA, DEBESS
Paskaidrojumskafejnīca
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