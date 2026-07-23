Slikta sajūta kuņģī? Produkti, ko ārsti iesaka lietot, lai uzturētu kuņģa veselību 0
Dedzināšana, smaguma sajūta pēc ēšanas, vēdera uzpūšanās vai nepatīkams diskomforts kuņģī ir problēmas, ar kurām laiku pa laikam saskaras daudzi. Lai gan nopietnu vai ilgstošu simptomu gadījumā noteikti jāvēršas pie ārsta, ikdienas uzturs var būt viens no svarīgākajiem faktoriem, kas palīdz uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu.
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Lūk, produkti, kas var labvēlīgi ietekmēt kuņģa darbību.