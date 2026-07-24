“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” Pircējs sajūsminās par “Rimi” darbinieci un ļoti vēlas sasniegt uzņēmuma pārstāvjus 0
Sociālajos tīklos lielu atsaucību guvis kāda pircēja ieraksts par īpaši patīkamu pieredzi “Rimi” veikalā Biķerniekos. Ieraksta autors uzrunā “Rimi Latvija” un lūdz novērtēt pārdevēju, kura ar savu laipnību un pozitīvo attieksmi viņam būtiski uzlabojusi dienu.
“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” raksta pircējs.
Viņš norāda, ka vairāk nekā 20 gadu laikā, iepērkoties šī veikalu tīkla veikalos, šī esot bijusi pati labākā apkalpošanas pieredze, kāda viņam jebkad bijusi.
Pēc ieraksta autora teiktā, pārdevēja bijusi tik sirsnīga, laipna un pozitīva, ka viņš beigās nopircis arī lietas, kuras sākotnēji nemaz nebija plānojis pirkt.
“Viņa ne tikai uzlaboja manu garastāvokli, bet ar tādu pašu smaidu un attieksmi apkalpoja arī pircējus pirms manis un pēc manis,” raksta pircējs.
Ierakstam pievienots foto no “Rimi” gaļas stenda. Komentāros vairāki cilvēki atpazinuši darbinieci un norādījuši, ka pārdevēju sauc Līga.
“Pārdevēju sauc Līga. Super jauks cilvēks,” raksta kāda komentētāja.
Ieraksta autors atbild apstiprinoši: “Jā, Līga!”
Komentāros ātri vien pievienojas arī citi pircēji, kuri apliecina, ka viņiem bijusi līdzīga pieredze. Cilvēki raksta, ka Līga ir ļoti jauka, sirsnīga un vienmēr prot uzlabot dienu.
“Viņa ir super! Arī man bieži ir uzlabojusi dienu,” norāda kāda komentētāja.
Cita pircēja piebilst, ka, ieraugot Līgu darbā, vienmēr rodas vēlme pieiet un iegādāties gaļu vai zivis. Vēl kāds komentētājs raksta: “Cilvēks savā vietā.”
Diskusijā izskan arī aicinājumi “Rimi Latvija” nodot pārdevējai lielu paldies par darbu un sirsnīgo attieksmi. Kāda komentētāja uzsver, ka Līga ir piemērs tam, kādai jābūt izcilai klientu apkalpošanai, un noteikti būtu pelnījusi ziedus un atzinību no darba devēja.
“Lūdzu, nododiet Līgai lielu paldies par viņas darbu un sirsnīgo attieksmi! Viņa ir piemērs tam, kādai jābūt izcilai klientu apkalpošanai,” raksta komentētāja.
Daļa cilvēku priecājas, ka sociālajos tīklos parādās arī labas atsauksmes, jo bieži vien publiski tiek stāstīts galvenokārt par negatīvu pieredzi.
“Liels prieks lasīt labas atsauksmes, jo pārsvarā jau tikai slikto cilvēki grib pateikt,” norāda kāda komentētāja.
Vienlaikus diskusijā cilvēki piemin arī citus “Rimi” veikalus un darbiniekus, kuri, viņuprāt, pelnījuši atzinību. Tiek minēta gan Valmiera, gan Ozola veikals, kur pie gaļas stenda arī strādājot ļoti laipnas pārdevējas.
Tomēr sarunā parādās arī salīdzinājumi ar ne tik labu pieredzi citviet. Kāds komentētājs raksta, ka Bērnu pasaules “Rimi” pārdevējas pie gaļas stendiem varētu “aizsūtīt pamācīties pie šīs dāmas”. Citi piebalso, ka dažos veikalos attieksme mēdzot būt pavisam cita.
Šis ieraksts atgādina, cik liela nozīme ikdienas iepirkšanās pieredzē ir ne tikai cenām, sortimentam un veikala izvietojumam, bet arī cilvēkam aiz letes. Laipns smaids, ieinteresētība un cieņpilna attieksme var pārvērst parastu iepirkšanos par patīkamu notikumu.
Komentāros vairāki cilvēki vienojas – šādas atsauksmes ir pelnījuši darbinieki, kuri savu darbu dara ar sirdi.
“Te ir viens labs darbinieks!” rezumē kāds komentētājs, vēlreiz atzīmējot “Rimi Latvija”.
Sociālo tīklu lietotāji cer, ka uzņēmums šo atsauksmi pamanīs un pārdevēja Līga saņems pelnītu pateicību.