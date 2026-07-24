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Magnijs slēpjas ne tikai tabletēs: šie 7 garšaugi ir vērtīgs papildinājums uzturam 0

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LA.LV
15:00, 24. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Magnijs ir viena no organismam svarīgākajām minerālvielām. Tas piedalās simtiem bioķīmisko procesu, palīdz nodrošināt normālu nervu un muskuļu darbību, stiprina imūnsistēmu un veicina kvalitatīvu miegu.

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Lai gan par galvenajiem magnija avotiem parasti uzskata riekstus, sēklas un zaļos lapu dārzeņus, arī daži garšaugi var palīdzēt papildināt šīs minerālvielas uzņemšanu.

Kā rakstīts vietnē Health.com, eksperti izcēluši septiņus garšaugus, kuros ir salīdzinoši daudz magnija un vienlaikus arī citas organismam vērtīgas uzturvielas.

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