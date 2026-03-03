Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Irāna oficiāli paziņojusi, ka Eiropas valstu pievienošanās ASV militārajai operācijai tiks uzskatīta par tiešu kara aktu pret Teherānu. Pret kuru ASV un Izraēla veic kopīgu militāru operāciju, Irāna izteikusi draudus Eiropas Savienībai.
Irānas Ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Baghajs brīdināja, ka jebkāds Eiropas atbalsts ASV un Izraēlas operācijai tiks interpretēts kā reģiona iesaistīšanās karā.
Paziņojums tika sniegts pēc tam, kad 1. martā Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja par kopīgu nostāju reģiona situācijā.
Eiropas līderi nosodīja Irānas neselektīvos un nesamērīgos raķešu triecienus Tuvajiem Austrumiem un brīdināja par gatavību iejaukties.
Viņi īpaši norādīja uz gatavību pārtvert Irānas raķetes un bezpilota lidaparātus, kas varētu apdraudēt sabiedrotos reģionā.
Savukārt ziņu aģentūra LETA vēsta, ka Izraēlas un ASV triecienos otrdien Irānā trāpīts valsts jaunā augstākā līdera vēlēšanu institūcijas ēkai, vēsta vietējie mediji.
Bijušais līderis ajatolla Ali Hamenei tika likvidēts ASV un Izraēlas triecienos sestdien.
“Amerikāņu un cionistu noziedznieki uzbruka Ekspertu asamblejas ēkai Komā,” uz dienvidiem no Teherānas, vēsta ziņu aģentūra “Tasnim”.
Asamblejas uzdevums ir iecelt, pārraudzīt un, iespējams, atlaist augstāko līderi.
Triecienos ēka smagi cietusi, redzams vietējo mediju pārraidītajos kadros.
Ziņu aģentūra “Mehr” vēsta, ka ēka vairs netiek izmantota sanāksmēm.
Irāna svētdien paziņoja par pārejas procesa sākšanu pēc tam, kad tika apstiprināta Hamenei nāve.
Plānots, ka tiks izveidota pagaidu vadības padome, kuras sastāvā būs prezidents, tiesu sistēmas vadītājs un jurists no Konstitūcijas sargu padomes – iestādes, kas pārrauga likumdošanu un pārbauda vēlēšanu kandidātus.
Svarīga loma ir arī Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes sekretāram Ali Laridžani.
Pagaidu vadības padome vadīs valsti, līdz tiks atrasts pastāvīgs augstākā līdera pēctecis.