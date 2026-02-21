Eiropas līderi apzinās Krievijas draudus: piecas valstis uzsāk masveida kaujas dronu ražošanu 0
Vācija, Francija, Itālija, Polija un Apvienotā Karaliste ir paziņojušas par kopīgu iniciatīvu – lētu autonomu kaujas dronu izstrādi, lai stiprinātu NATO pretgaisa aizsardzību.
Pēc vairākiem incidentiem, kas saistīti ar NATO gaisa telpas pārkāpumiem, Eiropa uzsāk jaunu aizsardzības programmu – lētu autonomu dronu ražošanu kā drošības pasākumu pret Krievijas potenciālajiem draudiem.
Kā vēsta “Politico”, minētās piecas valstis sadarbojas, lai izstrādātu jaunas paaudzes bezpilota lidaparātus. Aizsardzības ministri paziņojuši par LEAP iniciatīvas uzsākšanu, kas paredz nākamā gada laikā izstrādāt un ražot dronus.
Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra vietnieks Lūks Polards pēc tikšanās Krakovā uzsvēra, ka programma ir pirmais solis virknei Eiropas aizsardzības iniciatīvu.
Viņš norādīja, ka mūsdienu armijām bieži jāizvieto dārgi iznīcinātāji, lai pārtvertu relatīvi lētus mērķus, piemēram, dronus vai raķetes, kas padara aizsardzību izmaksu ziņā neefektīvu.
Polards skaidroja, ka projekta galvenais mērķis ir izveidot tā sauktos “izpildes moduļus” droniem – komponentus, kas tieši iedarbojas uz mērķi, tostarp kaujas galviņas.
Programma paredz arī ievērojamas investīcijas visu piecu valstu aizsardzības nozarēs un aicina ražotājus aktīvi piedalīties attīstībā.
Jaunā iniciatīva atspoguļo pieaugošās bažas par Eiropas gaisa telpas drošību.
Pagājušajā gadā tika fiksēti vairāki incidenti, sākot no Krievijas iznīcinātāju lidojumiem Baltijas valstu gaisa telpas tuvumā līdz pat dronu grupu parādīšanās Polijas gaisa telpā.
Lai gan draudi tika neitralizēti, NATO tika kritizēta par ārkārtīgi dārgu pārtvērēju izmantošanu pret relatīvi lētiem mērķiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.