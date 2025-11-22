Pagājis gandrīz gads kopš DHL lidmašīnas avārijas Viļņā – vai beidzot kāds ir saukts pie atbildības? 0
Pagājušā gada 25. novembrī netālu no Viļņas lidostas avarēja kravas lidmašīna, kas piederēja loģistikas uzņēmumam DHL, un kopš tā laika Lietuvas tiesībsargājošās iestādes turpina skaidrot notikušā apstākļus, vēsta lrytas.lt. Lai gan oficiāli vainīgais vēl nav nosaukts, kļūst arvien skaidrāks, ka atbildību, visticamāk, nāksies uzņemties vienīgajam katastrofā izdzīvojušajam pilotam no Spānijas.
Lietuvas Ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka šobrīd šajā kriminālprocesā ir viens aizdomās turētais – Spānijas pilsonis, kurš vadīja liktenīgo lidojumu. Viņš jau ir nopratināts savā mītnes valstī, balstoties uz Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, ko Lietuva nosūtījusi Spānijai. Par viņu ir sagatavoti oficiāli apsūdzības materiāli, taču jautājums par iespējamo izdošanu Lietuvai vēl nav izlemts, notiek papildu izmeklēšanas darbības.
“Šobrīd izmeklēšana turpinās, tiek analizēti saņemtie dati, arī tie, kurus esam saņēmuši no Spānijas atbildīgajām iestādēm. Šī izmeklēšana notiek pēc mūsu nosūtītā Eiropas izmeklēšanas rīkojuma,” norādīts prokuratūras sniegtajā atbildē.
Jau martā Lietuvas prokuratūra ziņoja, ka, visticamāk, katastrofu izraisījusi cilvēciska kļūda. Apkopojot notikuma vietas apsekojumus, pilotu kabīnes sarunu ierakstus, lidojuma datus un citu lietisko pierādījumu analīzi, izmeklētāji konstatēja, ka, iespējams, avāriju izraisījusi kļūme hidraulikas sistēmā.
Tiek pieļauts, ka hidraulika, kas atbildīga par aizspārnu atvēršanu nolaišanās laikā, bijusi izslēgta. Tieši tas, kā uzskata prokuratūra, varēja novest pie lidaparāta nekontrolētas krišanas un sadursmes ar zemi.
Sākta lieta par nolaidību un upuru bojāeju
Izmeklēšana notiek pēc vairākiem Kriminālkodeksa pantiem, par cilvēka dzīvības atņemšanu, smagu veselības bojājumu nodarīšanu, mantas iznīcināšanu nolaidības dēļ, kā arī par nepienācīgu gaisa kuģa tehnisko uzturēšanu vai remontu. Šajā lietā par cietušajiem atzīti 16 cilvēki.
Traģēdijas vietā, kur lidmašīna nogāzās uz dzīvojamās mājas, šobrīd atkal dzirdami āmuru sitieni un būvnieku sarunas. Mājā, kas toreiz tika daļēji sagrauta, notiek aktīvi atjaunošanas darbi. Viens no īpašniekiem, 54 gadus vecais Vitālijs, kurš savulaik strādājis Valsts robežsardzē, pats palīdz celtniekiem atjaunot divstāvu ēku.
“Esmu optimists, uz pagātni neskatos – tikai uz priekšu. Esmu pieradis pie ekstremālām situācijām,” viņš norādīja Lietuvas žurnālistiem, fonā skanot ierastajai lidmašīnu dūkšanai virs galvas. Pusstundas laikā pār viņu māju pārlido vismaz četri pieci dažādu aviokompāniju lidaparāti.
“Nebaidos. Lidmašīna taču otrreiz tajā pašā vietā nenokrīt. Arī zibens divreiz vienā punktā neiesper,” viņš piebildis.