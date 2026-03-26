“Darbinieces paviršības dēļ bija redzamā vietā atstājušas pavadzīmi” – benzīntankā pircējs nejauši pamanījis degvielas iegādes cenu 1
Latvieši mēdz jokojot teikt: “Viena kļūda, un tu esi kļūdījies.” Pēdējā laikā visi uzmanīgi sekojam līdzi degvielas cenu izmaiņām, satraucamies, kā šī dārdzība ietekmēs mūsu maciņus gan tiešā, gan netiešā veidā, taču vienlaikus ir interesanti zināt, vai šo laiku savā labā izmanto arī degvielas uzpildes stacijas? Vai tiešām cenu politika ir atbilstoša?
Šaubas pastiprina Riharda ieraksts sociālajos tīklos. Viņš nejauši pamanījis informāciju, ko, visticamāk, tirgotāji negribētu, lai mēs uzzinātu.
Rihards arī dalījies ar savām pārdomām un aprēķiniem, kas ataino, cik patiesībā šobrīd būtu jāmaksā degviela. Turpinājumā viņa rakstītais.
“Parasti es smejos par konspirācijas teorijām, jo tās, vairumā gadījumu, ir naivas un muļķīgas. Taču tagad man ir pašam sava: Latvijas degvielas tirgotāji ir apvienojušies kartelī! Un es to neapgalvotu, ja nebūtu redzējis savām acīm.
Tātad. Pirms dažām dienām, biju vienā degvielas uzpildes stacijā, un darbinieces, aizņemtības vai paviršības dēļ, bija atstājušas redzamā vietā CRM pavadzīmi – pārvadājuma dokumentu, par degvielas piegādi no termināļa, līdz konkrētajai degvielas uzpildes stacijai. Ar labi redzamu cenu, ko DUS ir samaksājusi par konkrēto degvielas apjomu.
❗️0.75€/l!❗️
Labi, nestrēbjam karstu – tā ir pašizmaksa, jāpierēķina nodokļi, tāpat uzņēmumam kaut kas jāpelna… Sākam rēķināt! Akcīzes nodoklis, šobrīd, ir 467€ par 1000l degvielas, turklāt, valdība plāno to samazināt. Tātad, 0.467€ par litru. Tālāk PVN – 0.16€ par litru.
Saskaitām visu kopā:
0,75+0,47+0,16=1,38€/l. Atliek peļņa. Cik būtu jāpelna, lai samaksātu algas personālam, norēķinātos ar piegādātājiem un kaut kas tiktu arī īpašniekam? 20% peļņa būs ok? Labi, būsim dāsni, ierēķināsim 33% peļņu, lai degvielas tirgotāji neapvainojas! Tātad, kopā ar nodokļiem un 1/3 peļņas uzcenojumu, degvielai, šajā DUS būtu jāmaksā 1.835€/l. Ziniet, cik tā maksāja šorīt? 2.13€! Citās DUS līdzīgi, svārstības – pāris centi uz vienu vai otru pusi!
Un tagad pārlieciniet mani, ka šis cenu ārprāts nav saskaņots, es jūs iedrošinu! Zinu, grūti noticēt – ja pats nebūtu savām acīm redzējis dokumentu, arī neticētu. Bet tā ir taisnība – mūs naturāli apzog, bet mēs: sakožam zobus un turamies…”
Komentāros cilvēki rosins ieraksta autoru par šo informāciju ziņot Konkurences padomei, kāds arī norāda, ka šāda cenu noteikšanas shēma darbojas ne tikai degvielas uzpildes stacijās.
Velga pievienojusi izsmeļošāku skaidrojumu: “Pastudējiet ekonomiku. Degvielas cena netiek noteikta pēc pagātnes iepirkuma izmaksām, bet gan pēc nākotnes aizvietošanas izmaksām (replacement cost).
Pamata principi:
• Aizvietošanas izmaksu princips – tirgotājam būs jāatjauno krājumi par nākotnes cenu, nevis vēsturisko. Ja pārdod par veco cenu, tas nespēj segt nākamo iepirkumu.
• Opportunity Cost (alternatīvās izmaksas) – pārdodot lētāk šodien, uzņēmums zaudē iespēju pārdot par augstāku cenu rīt vai citam pircējam.
• Supply and Demand (piedāvājums un pieprasījums) – cenas atspoguļo aktuālo tirgus līdzsvaru, kas balstās uz gaidāmajām (nevis pagātnes) izmaksām un pieejamību.
• Futures Contract un tirgus gaidas – naftas un degvielas cenas tiek formētas globālajos nākotnes darījumu tirgos, kas nosaka, cik maksās nākamās piegādes.
• Krājumu vadība un riska kontrole – cenu pielāgošana nākotnes izmaksām samazina risku, ka uzņēmums pārdos zem pašizmaksas, ja cenas turpina pieaugt.
• Inflācija un valūtas svārstības – nākotnes cenas iekļauj sagaidāmās izmaksu izmaiņas (loģistika, valūta, nodokļi).
Degvielas cena atspoguļo nevis to, cik tā maksāja vakar, bet cik maksās to aizvietot rīt. Tas ir nepieciešams, lai tirgus dalībnieki spētu turpināt darboties bez zaudējumiem.”