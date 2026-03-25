Viena no ES valstīm uz laiku ievieš drastiskus noteikumus – ārzemnieki par degvielu maksās vairāk nekā vietējie 40
Slovākijā ieviesta jauna dīzeļdegvielas tirdzniecības sistēma. Autovadītājiem ar ārvalstu numurzīmēm būs jāmaksā vairāk nekā vietējiem, raksta izdevums Ct24 raksta, uzsverot, ka ierobežojums ieviests uz 30 dienām, pieaugot pieprasījumam pēc degvielas no ārzemnieku puses.
Tiek norādīts, ka degvielas uzpildes staciju operatoriem Slovākijā turpmāk jāpiemēro cena 1,826 eiro par litru dīzeļdegvielai transportlīdzekļiem, kas reģistrēti ārvalstīs. Tā ir vidējā cena Čehijā, Polijā un Austrijā, kas ir aptuveni par piektdaļu augstāka nekā dīzeļdegvielas cena Slovākijā iepriekšējās nedēļas sākumā.
Tādējādi uzpildes staciju tablo tiek norādīta augstāka cena ārvalstu automašīnām, savukārt autovadītājiem ar Slovākijā reģistrētiem transportlīdzekļiem pie apmaksas tiek piešķirta atlaide. Degvielas uzpildes staciju darbiniekiem jāievada automašīnas numurzīme sistēmā.
Valdība šādu soli skaidro ar to, ka ārvalstu autovadītāji, īpaši no Polijas, sākuši masveidā iegādāties lētāku degvielu Slovākijā. Viens no valdības argumentiem ir arī tas, ka kopš februāra vidus valstī faktiski ir spēkā naftas ārkārtas situācijas režīms.
Tikmēr lielākais degvielas tirgotājs valstī “Slovnaft” jau paaugstinājis cenas. Bratislavā litrs dīzeļdegvielas vietējiem autovadītājiem maksā aptuveni 1,574 eiro.
Neraugoties uz cenu kāpumu, degviela Slovākijā joprojām ir viena no lētākajām ES, jo tā sadārdzinājusies mazāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs pēc naftas cenu kāpuma saistībā ar karu Tuvajos Austrumos.