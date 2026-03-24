Evika Siliņa.

“Kārtējā ņirgāšanās!” Latviešus nokaitina Siliņas ieteikums naudas taupīšanā 0

LA.LV
22:07, 24. marts 2026
Stāsti Pieredze

Nepietiek ar to, ka degvielas cenas katru dienu tikai kāpj, tagad valdība mums iesaka mašīnas vispār atstāt mājās un izmantot sabiedrisko transportu. Kas tālāk? Siliņas izteikumi kārtīgi nokaitina latviešus.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

“Kārtējā ieņirgšana, ak, kā man besī šitā mamzele. Šodien kā reiz mainīju kārbai eļļu, nācās pabraukāt ar sabiedrisko. Varbūt pati, lai pabraukā un paosta tās bomžu smaciņas, pastāv kājiņās, izbauda sabiedriskā labumus un beidz liet degvielu par nodokļu maksātāju naudiņu! Rādiet piemēru, Evika Siliņa, sāciet ar sevi!”

Annija norāda: “Es uzskatu, ka šajos, degvielas krīzes apstākļos, deputātiem, ministriem un pārējiem, kam apmaksā degvielu, būtu šī ekstra jāpārtrauc saņemt. Lai maksā no savām “niecīgajām” aldziņām. Nu vai brauc uz darbu ar sabiedrisko, to jau mēs varētu nosegt!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Madara iesaka: “Te varētu ieteikt vienkārši nolikt malā visus apmaksātos dienesta auto un pašiem ar saviem auto pārvietoties, piemēram, mazā pilsētā, ģimenē 3 bērni, katram pulciņi citos laikos. Latvija ir arī aiz Rīgas. Saņemās, Siliņa, nedaudz jāpaskatās arī tālāk.”

Diāna dusmojas: “Kauna nav ko tādu teikt? Varbūt krīzes laikos deputātiem beidzot atteikties no kompensācijām par visu, ko ar savām algām lieliski var paši atļauties samaksāt?”

Tēmas
TV24
TV24
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.