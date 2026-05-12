Daļā Latvijas gaidāms vasarīgs siltums, citviet līs un būs krietni vēsāks
Otrdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr valsts austrumu rajonos biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra vietām sasniegs pat +21 grādu, prognozē sinoptiķi. Dažviet iespējams arī neliels lietus.
Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs +10..+15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaiss iesils līdz +18..+21 grādam.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 996 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1005 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.
Vietām valsts centrālajā un austrumu daļā saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Maija sākumā lielākais sausums novērots Ziemeļkurzemē
Maija pirmajā dekādē Latvijā turpinājās sausums, vislielākais tas bija Talsu un Ventspils novadā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 6,6 milimetri jeb 48% no normas. Visvairāk nokrišņu – 42,7 milimetri – bija Krāslavas novada Piedrujā, savukārt Kolkā un Stendē mēneša pirmajās desmit dienās nebija ievērojamu nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs viena mēneša periodā viszemākais bija Ventspilī, kā arī Ventspils un Talsu novadā, ekstremāls sausums turpinājās arī Tukuma novadā. Turpretī Latgalē sausuma un mitruma rādītājs bija normas robežās, visaugstāko vērtību sasniedzot Krāslavas un Ludzas novadā.
Aprēķinot sausuma un mitruma rādītāju trīs mēnešu periodam, Latgalē tas atbilda mērenam sausumam, pārējā valstī – ekstremālam sausumam. Arī trīs mēnešu periodā zemākais rādītājs jeb lielākais sausums konstatēts Talsu un Ventspils novadā.
Vidējā gaisa temperatūra maija pirmajā dekādē Latvijā bija +10,7 grādi jeb 0,8 grādi virs normas. Zemākā temperatūra bija -3,1 grāds 6. maijā Mērsragā, bet visaugstāk termometra stabiņš pakāpās 4. maijā Daugavpilī, kur gaiss sakarsa līdz +28,2 grādiem. Tika pārspēti 12 siltuma rekordi.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 64% – no 58% Rīgā, Rūjienā un Stendē līdz 70% Ventspilī.
Lielākās vēja brāzmas – 19,5 metri sekundē – tika novērotas 4. maijā Priekuļos.
Valsts rietumu daļā līst
Agrā otrdienas rītā daudzviet Kurzemē un Zemgales rietumos līst, liecina meteoroloģiskā informācija.
Debesis mākoņainas, austrumu novados mākoņu ir mazāk. Pūš lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +2,6 grādiem Madonā līdz +11,5 grādiem Liepājā un Rucavā.
Rīgā mākoņains rīts, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz desmit metriem sekundē, gaisa temperatūra svārstās ap +10 grādiem.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +12,6 grādiem Dagdā līdz +20,7 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. maijā bija +32 grādi Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -11 grādi kalnos Norvēģijas dienvidos.