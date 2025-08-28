#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Rīgas domes marķētā patvertne &#8211; patvēruma vieta X stundā.
Rīgas domes marķētā patvertne – patvēruma vieta X stundā.
Foto: Lita Millere/LETA

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicina uz bezmaksas vebināru par bumbu patvertnēm un pagrabu pielāgošanu 0

LA.LV
16:09, 28. augusts 2025
Ziņas

Pašreizējā drošības situācija pasaulē un nesen pieņemtie grozījumi Latvijas normatīvajā regulējumā arvien biežāk liek uzdot jautājumu: vai mūsu mājas un pagrabi ir piemēroti kā patvertnes ārkārtas gadījumos?

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Atbilstoši grozījumiem Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi jaunu normatīvo aktu – “Patvertņu būvnormatīvu LBN 210-25”, ko valdība pieņēma šī gada 22. jūlijā. Šis būvnormatīvs nosaka, kādām prasībām jāatbilst jaunbūvējamām un pielāgojamām patvertnēm, lai tās spētu nodrošināt cilvēku drošību.

Lai skaidrotu jaunās prasības un sniegtu praktiskus ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, 11. Septembrī, plkst. 18:30 platformā “Būves nākotnei” notiks bezmaksas vebinārs “Bumbu patvertnes: ievads normatīvajā regulējumā un pagrabu konstruktīvā pielāgošana”.

Vebinārā uzzināsiet:

CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā
  • kā jaunais LBN 210-25 regulējums ietekmē dzīvojamo ēku pagrabu pielāgošanu patvertnēm;
  • kādi ir pagrabu telpu konstruktīvie ierobežojumi un iespējas;
  • minimālās prasības jāievēro, lai nodrošinātu drošību;
  • ekspertu praktiskos ieteikumus un atbildes uz klausītāju jautājumiem.

“Daudzi iedzīvotāji šobrīd izjūt bažas – kur patverties ārkārtas gadījumā un vai viņu mājas pagrabs vispār varētu kalpot šādam mērķim. Vebināra laikā atbildēsim uz būtiskākajiem jautājumiem un skaidrosim vai un kā pagraba pastiprinājumu iedzīvotāji var veikt pašu spēkiem un par zemām izmaksām,” uzsver pasākuma organizatori. Vebināru vadīs un savā pieredzē dalīsies būvinženieris, patvertņu būvnormatīva LBN 210-25 izstrādes dalībnieks Danīls Ņikiforovs.

Dalība vebinārā ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Reģistrācija un plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Eksperts par patvertnēm X stundā: Mums jāvirzās uz to, lai iedzīvotājiem 300 metru attālumā būtu patvēruma vieta
TV24
Apnicīga tēma? Bet jāzina – kā notiks izziņošana par iedzīvotājam tuvāko patvēruma vietu?
TV24
“Ja rīt būtu gaisa trauksme…” Baiba Bļodniece komentē gadījumu, kad krāpnieki VUGD vārdā sūtīja īsziņas par bumbu patvertnēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.