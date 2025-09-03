#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no ss.com

Baseins un sauna “hruščovkā”? Te nu tas ir! Daugavpilī pārdod ekskluzīvu dzīvokli, kas kļuvis par interneta hitu 0

kokteilis.lv
14:52, 3. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Vienmēr esi sapņojis par dzīvokli Hruščova laika ēkā ar baseinu? Tad šī ir tava iespēja. Sludinājumu portālā ss.lv parādījies un sociālo tīklu uzmanības centrā nonācis dzīvoklis, kas atrodas Daugavpilī un kurā ierīkots baseins.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Sludinājuma tekstā rakstīts: “Pārdod dzīvokli 200 kv.m. Ekskluzīvs dizaina projekts ar baseinu un saunu. Visi dokumenti kārtībā, bez parādiem un apgrūtinājumiem. Pārdod īpašnieks. Sīkāka informācija pa tālruni.”

Dzīvokļa cena – 90 000 eiro.

Tērzēšanas platformā “X” netrūkst ironisku komentāru par pamanīto sludinājumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

“Katru reizi, skatoties uz šiem šedevriem, nodomāju, ka tagad tiešām mani nekas nespēs pārsteigt! Tad kāds dzīvoklis pieklauvē no apakšas,” savās pārdomās dalās kāda soctīklu lietotāja.

Citam radies praktiskas dabas jautājums: “Man ziņkāre, ka tika iebūvēts baseins. Pagrabs aizpildīts ar to?”

Vēl kāds piebilst: “Man liekas, ka ss.lv pietrūkst sadaļas “iespējams tikai Daugavpilī”, jo tur redzēti arī citi arhitektūras un ekskluzīva interjera šedevri.”

LA.LV Aptauja

Vai tu vēlētos šādu dzīvokli ar baseinu?

  • Jā, protams
  • Nē, nav gaumīgs
  • Iespējams
  • Es vēlētos māju ar baseinu
  • Man jau ir
  • Neesmu par to domājis

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Man pirmo reizi ir kaut kas tāds” – sieviete pēc “Booking” pakalpojuma izmantošanas vīlusies iznomātāja attieksmē
Mājas
Pārbaudi, pirms pērc vai īrē: 6 lietas, kas obligāti jāpārbauda, apskatot jaunu mitekli
Kokteilis
VIDEO. “Ļoti gribētu pasēdēt uz tā poda!” Komiķe Džemma Sudraba sludinājumu portālā atradusi īstu pērli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.