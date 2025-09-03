Baseins un sauna “hruščovkā”? Te nu tas ir! Daugavpilī pārdod ekskluzīvu dzīvokli, kas kļuvis par interneta hitu 0
Vienmēr esi sapņojis par dzīvokli Hruščova laika ēkā ar baseinu? Tad šī ir tava iespēja. Sludinājumu portālā ss.lv parādījies un sociālo tīklu uzmanības centrā nonācis dzīvoklis, kas atrodas Daugavpilī un kurā ierīkots baseins.
Sludinājuma tekstā rakstīts: “Pārdod dzīvokli 200 kv.m. Ekskluzīvs dizaina projekts ar baseinu un saunu. Visi dokumenti kārtībā, bez parādiem un apgrūtinājumiem. Pārdod īpašnieks. Sīkāka informācija pa tālruni.”
Dzīvokļa cena – 90 000 eiro.
Tērzēšanas platformā “X” netrūkst ironisku komentāru par pamanīto sludinājumu.
Vienmēr esi sapņojis par dzīvokli hruščovkā ar baseinu un saunu? Te, nu, tas beidzot ir! 90 tūkstoši un būs tavs! https://t.co/Nek593qPbS pic.twitter.com/dm3nk8GLyb
— Alise Pabērza (@alise_paberza) September 3, 2025
“Katru reizi, skatoties uz šiem šedevriem, nodomāju, ka tagad tiešām mani nekas nespēs pārsteigt! Tad kāds dzīvoklis pieklauvē no apakšas,” savās pārdomās dalās kāda soctīklu lietotāja.
Citam radies praktiskas dabas jautājums: “Man ziņkāre, ka tika iebūvēts baseins. Pagrabs aizpildīts ar to?”
Vēl kāds piebilst: “Man liekas, ka ss.lv pietrūkst sadaļas “iespējams tikai Daugavpilī”, jo tur redzēti arī citi arhitektūras un ekskluzīva interjera šedevri.”