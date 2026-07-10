Diez vai kādreiz esi ko tādu saņēmis… Intars Busulis savā vārdadienā kolēģiem pasniedz ļoti neparastas dāvanas 0
Mūziķis Intars Busulis savā vārdadienā, kas tika atzīmēta ar vērienīgu koncerta programmu Talsos, gaviļnieks pārsteidza savus skatuves kolēģus, mājup viņus pavadot ar visai neparastām, bet iespaidīgām dāvanām.
Kā žurnālam “Privātā Dzīve” atklāja pats Busulis, viņam bijusi vēlme katram koncerta dalībniekam sarūpēt kaut ko patiešām pamanāmu un praktisku. Tā nu viņš nolēmis viņiem uzdāvināt gludināmos dēļus.
Izvēle par labu gludināmajiem dēļiem kritusi ne jau tāpat vien – izrādās, ka tos ražo turpat – Intara kaimiņos, tas ir, Ģibuļu pagasta Pastendē. Tā bijusi lieliska izdevība atbalstīt vietējos ražotājus.
Interesanti, ka pašam dziedātājam mājās tik moderna gadžeta nemaz nav: “Mājās man ir sens koka gludināmais dēlis. Esmu tāds praktisks latvietis – ja man viens ir, otru nevajag.”
Koncertā piedalījās arī mūziķu pāris – Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs. Tā kā abi koncertā uzstājās kā atsevišķi mākslinieki, Busulis katram piešķīra pa dāvanai, līdz ar to viena ģimene uz mājām aizveda divus gludināmos dēļus.
Pati Aija par šo dāvanu vien pasmaidīja, neslēpjot, ka ikdienā gludināšana viņu mājās nav prioritāte: “Ikdienā liela nepieciešamība pēc gludināšanas mums nav. Nekas, tagad varēsim rīkot gludināšanas sacensības.”
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