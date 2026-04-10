“Divu nedēļu laikā var izšķirties viss!” Rajevs iezīmē iespējamu ASV slepeno scenāriju Irānā 21
Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda, ka jaunākā informācija liecina par intensīvu militāro darbību – iznīcināti jau vairāk nekā 12 tūkstoši mērķu, un operācija turpinās.
Viņš skaidro, ka, analizējot ASV prezidenta retoriku, iespējams secināt – sarakstā vēl palikuši aptuveni 2200 mērķi, kuru iznīcināšanai varētu būt nepieciešamas vēl pāris nedēļas. Taču izšķirošie notikumi, pēc Rajeva domām, varētu risināties tieši šajā īsajā laika posmā.
Eksperts vērš uzmanību arī uz iekšējo spriedzi Irānā. Pēc alternatīviem informācijas avotiem, starp valsts prezidentu un Islāma revolūcijas sargiem esot asas domstarpības. Ja pašreizējā situācija turpināsies vēl dažas nedēļas, Irānas ekonomika varētu nonākt pilnīgā sabrukumā.
Rajevs atgādina, ka jau nesenie nemieri valstī bija cieši saistīti ar iedzīvotāju ekonomiskajām grūtībām. Lai gan šobrīd protesti nav plaši, sabiedrībā joprojām valda spriedze, un situācijas pasliktināšanās var izraisīt jaunu sacelšanās vilni.
Vienlaikus viņš skeptiski vērtē iespēju īsā laikā īstenot plaša mēroga sauszemes operāciju. “Divu nedēļu laikā tas vienkārši nav fiziski iespējams,” uzsver Rajevs. Tomēr tas nenozīmē, ka nekas nozīmīgs nevar notikt.
Pēc viņa teiktā, daudz reālāks scenārijs ir precīzas, mērķētas operācijas – piemēram, īpašo uzdevumu vienību reidi, kuru mērķis varētu būt stratēģiski svarīgu objektu sagrābšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bagātinātajam urānam, kura liktenis joprojām nav skaidrs.
Rajevs pieļauj, ka, balstoties uz precīzu izlūkošanas informāciju, šādu operāciju iespējams īstenot salīdzinoši īsā laikā. Ja Irāna zaudētu šo resursu, kā arī turpinātu zaudēt militārās spējas, konflikts varētu strauji pietuvoties noslēgumam.
“Ja viņi zaudē arī bagātināto urānu, principā šis konflikts ir beidzies,” uzsver Rajevs, iezīmējot scenāriju, kas tuvākajās nedēļās varētu būt izšķirošs.