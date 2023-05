Dombrava: Saeimā ir politiskie spēki, kas nav par latvisku Latviju Ieteikt







Saeimas deputāts Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības (NA) TV24 raidījumā “Kārtības rullis” apgalvojis, ka Saeimā prokremliskus spēkus iezīmē partija “Stabilitātei!”, taču ir arī partijas, kas nav prokremliskas, bet nav arī par latvisku Latviju. Viņš norāda, ka tās ir partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) un “Progresīvie”.

Tas redzams jautājumos par Krievijas pilsoņu aizstāvību. LPV iestājas par Krievijas pilsoņiem pirmajā vietā. Viņi iestājas par normām, kuras paredz to, ka viņiem ir jāapgūst latviešu valoda, sašutumu pauž J.Dombrova.

Nevar teikt, ka partija pati par sevi ir prokremliska, bet skaidrs, ka ar šādām darbībām mūsu iekšējā drošība netiek vairota, viņš skaidro.

LPV līderis Ainārs Šlesers neplaiek atbildi parādā un pauž skarbu nostāju pret valdībām, kurās bijusi NA, norādot, ka viņi izdarīja visu, lai simtiem tūkstošu latviešu aizbrauktu prom no valsts. Tas, viņš skaidro, ka es domāju, kā šos cilvēkus dabūt atpakaļ, piesaistīt investīcijas, uzlabot ekonomiku, ir tas, ko jūs nedarāt.

Cilvēki ir aizbraukuši un negrib atgriezties, A.Šlesers uzsver, jautājot, kurš šajā gadījumā ir vairāk pretvalstisks – vai tiešām tas, kurš godīgi iestājas par pensionāriem, kurus tiek mēģināts izsūtīt ārā. Tie ir pensionāri, viņš norāda, viņu bērni un mazbērni ir Latvijas pilsoņi. A.Šlesers ir nobažījies – ja ģimenes tiks šķeltas, tas būs apdraudējums.

Pašlaik arī sabiedriskajā telpā saistībā ar gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām izskan dažādas spekulācijas, ka esot iespējamas pārmaiņas valdošajā koalīcijā, vēsta aģentūra LETA.

Runas pastiprina tas, ka esošajā Saeimas sasaukumā ir iespējami vairāki partiju salikumi, kuriem būtu neliels vairākums parlamentā, piemēram, AS un NA var aizstāt ar ZZS un “Progresīvajiem” vai arī nomainīt tikai vienu no koalīcijas partneriem, aizstājot to ar ZZS vai “Progresīvajiem”. Tikmēr opozīcijas politiķis, LPV līderis Ainārs Šlesers ir paudis cerību, ka prezidenta vēlēšanu procesā izdosies no varas gāzt Saeimā lielāko partiju – JV, kas tad prasītu, lai koalīcijā apvienojas AS, NA, ZZS un LPV.