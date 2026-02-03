“Domē jocīgi sēž, ko?” Rīgas vadība dod atļauju šķērsot Daugavu pa ledu, kamēr eksperti brīdina, ka ledus upē ir bīstams 0
Rīgas dome pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu laikā devusi atļauju konkrētās vietās šķērsot Daugavu pa ledu. Šāds lēmums gan daļai sabiedrības nešķiet pareizs.
LTV Ziņu dienests vēsta, ka no vakardienas vakara būs oficiāli ļauts šķērsot Daugavu pa ledu. Šādu lēmumu Rīgas pašvaldības policija, izmērot ledus biezumu, saskaņoja ar Rīgas domi. Policija secinājusi, ka ledus biezums faktiski ir drošs, ja pa to pārvietojas, ievērojot piesardzību. Vienlaikus atļauts šķērsot upi būs tikai konkrētās vietās. Šāda atļauja – pilnībā šķērsot Daugavu pa ledu – nav dota kopš 2013. gada.
Savukārt eksperti brīdina, ka ledus absolūti drošs nav. “Upēs papildu risku rada zemledus straumes, kas ledu padara vēl neprognozējamāku,” skaidro LTV. Tā rezultātā ikviens, kas sper soli uz ledus, par savu drošību atbildīgs ir pats.
Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sociālo mediju komentāros norādījis, ka ledu šķērsot nav droši. “Ledus pilnīgi drošs nebūs nekur. Pat šaurākā upē tas būs plānāks pie tiltiem, ietekām utt. Bet tik platā upē kā Daugava ledus ir nevienmērīgs un bīstams,” kādai sievietei vietnē “Facebook” atbildējuši VUGD pārstāvji.
Vienlaikus savas domas par šādu lēmumu izsaka arī sociālo mediju lietotāji. Piemēram, kāds vīrietis raksta, ka šis ir labs veids, kā valsts pilnīgi likumīgā ceļā atsijā īpaši dīvainus sabiedrības locekļus. Cilvēks ar veselo saprātu, apzinoties, cik ārkārtīgi bīstami šādi apstākļi var būt pat pie –45 grādu liela sala, nekad neuzņemtos risku kāpt uz ledus Daugavā.
Arī Zane par šādu domes lēmumu ir izbrīnīta: “Galīgi kuku? Skolās un bērnudārzos māca uz ledus nekāpt, bet te dome- aiziet, ejam pāri Daugavai!”
Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Ļoti bezatbildīgs lēmums, ņemot vērā, ka vairs tik lieli mīnusi nebūs. Daugavā tomēr ir liela straume… bet ko nu es, mirstīgā, te runāju. Lai tik iet…”
“Atbildīgs ir vienīgi pats Daugavas šķērsotājs… un NMPD. Domē jocīgi sēž, ko?”
“Prātiņ, nāc mājās…”
“Labais – cik noprotams, tad gājēju un velo celiņi Rīgā ir beigušies vai arī nav, kas tos tīra. Nu, ja jau jāļauj visiem skraidīt pa aizsalušo Daugavu.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!