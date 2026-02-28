Donalds Tramps
17:00, 28. februāris 2026
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien, pēc tam kad Izraēla un Savienotās Valstis bija sākušas uzbrukumu Irānai, intervijā laikrakstam “Washington Post” pauda, ka vēlas brīvību Irānas tautai.

“Viss, ko es vēlos, ir brīvība tautai,” telefonintervijā laikrakstam sacīja ASV prezidents.

“Es vēlos drošu valsti, un tas mums būs,” sacīja Tramps.

Platformā “Truth Social” iepriekš publicētajā video ASV prezidents paziņoja, ka Irānā ir sāktas “lielas kaujas operācijas”, un aicināja mainīt režīmu.

“Mūsu mērķis ir aizstāvēt amerikāņu tautu, likvidējot akūtos draudus, ko rada Irānas režīms – ļoti cietsirdīga skarbu, briesmīgu cilvēku grupa,” pauda Tramps.

ASV prezidents arī aicināja Irānas karavīrus nolikt ieročus un mudināja Irānas iedzīvotājus gāzt ajatollas Ali Hamenei vadīto režīmu.

“Bumbas kritīs visur. Kad mēs beigsim, pārņemiet valdību. Tā būs jūsu rokās. Iespējams, šī būs jūsu vienīgā iespēja daudzu paaudžu laikā,” norādīja Tramps.

“Amerika jūs atbalsta ar milzīgu stiprumu un iznīcinošu spēku,” sacīja prezidents.

“Tagad ir laiks pārņemt kontroli pār savu likteni,” mudināja ASV prezidents.

Izraēla un ASV sestdien sāka uzbrukumu Irānai, un raķešu triecienos tur cietusi gan Teherāna, gan vairākas citas pilsētas.

Irāna veic atbildes triecienus Izraēlai, kā arī ASV armijai Bahreinā un citās Persijas līča reģiona valstīs.

Izraēlā viens cilvēks guvis vieglus savainojumus laikā, kad pretgaisa aizsardzības spēki centās pārtvert Irānas raķetes.

Irānas raķešu trieciena gaitā Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī dzīvību zaudējis viens cilvēks.

Minabā, Irānas dienvidos, raķetes triecienā sagrauta meiteņu pamatskola. Šajā triecienā dzīvību zaudējis 51 cilvēks, vēsta ziņu aģentūra IRNA.

Trieciena brīdī ēkā atradās 170 cilvēki, tāpēc iespējams, ka galīgais bojāgājušo skaits būs lielāks.

