28. februāris 2026
Izraēla un ASV veic uzbrukumu Irānai, sestdien pavēstīja Izraēlas Aizsardzības ministrija un ASV prezidents Donalds Tramps.

Irāna veic atbildes triecienus Izraēlai, kā arī ASV armijai Bahreinā un citās Persijas līča reģiona valstīs.

Irānā notikuši sprādzieni Teherānā un vairākās citās valsts pilsētās.

Pēc visa spriežot, noticis raķešu trieciens, vēsta Irānas ziņu aģentūra “Fars”.

“Izraēlas valsts ir uzsākusi preventīvu triecienu Irānai. Aizsardzības ministrs Israels Kacs ir izsludinājis īpašu un tūlītēju ārkārtas stāvokli visā valstī,” teikts Izraēlas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Tramps platformā “Truth Social” pavēstīja, ka ASV armija sākusi “plašas kaujas operācijas Irānā”, lai izskaustu “Irānas režīma draudus”.

ASV plāno vairāku dienu operāciju pret Irānu, ziņu aģentūrai “Reuters” sacīja ASV amatpersona.

Irānas dienvidos Hormozganas provincē Izraēlas triecienā cietusi meiteņu pamatskola, dzīvību zaudējušas piecas skolnieces, pavēstīja provinces administrācijas vadītāja vietnieks.

“Fars” vēlāk ziņoja, ka bojāgājušo skaits šajā triecienā sasniedzis 24.

Irāna veikusi triecienus ASV armijas objektiem Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Bahreinā, Katarā un Kuveitā, atbildot uz ASV un Izraēlas triecieniem Irānā, pavēstīja Irānas armija.

Bahreinā veikts trieciens ASV 5. flotes bāzei.

Izraēlas virzienā Irāna raidījusi raķetes un dronus, pavēstīja Irānas Revolūcijas gvarde.

Sprādzieni Izraēlā bija dzirdami Jeruzalemē, Telavivā un valsts ziemeļos.

Izraēlai veicot Irānas raķešu pārtveršanu, valsts ziemeļos cietis deviņstāvu nams, aptuveni 50 gadus vecu vīrieti savainojis pārtvērējraķetes šrapnelis, vēsta vietējie mediji.

Ziņu aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz Izraēlas aizsardzības jomas amatpersonu, vēsta, ka uzbrukumi plānoti vairākus mēnešus un par to sākšanas datumu izlemts pirms dažām nedēļām.

Vairākas lielās lidsabiedrības pārtraukušas lidojumus uz Irānu, Izraēlu, arī AAE un citām reģiona valstīm.

