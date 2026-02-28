Risks A hepatītam, leptospirozei un citām slimībām: Veselības inspekcija atgādina par “slēptajām” briesmām plūdu laikā 0
Šogad ziema mūs kārtīgi lutināja – bargs sals, sniegputeņi, sniegvilkšņi un kas tik vēl ne. Tomēr barga ziema var nest arī bargas sekas – palus un plūdus.
Šī gada bargā ziema radījusi apstākļus tam, ka atkušņa laikā Latvijā varētu veidoties plaši un bīstami pali, īpaši lielāko upju krastos. Tik noturīgs un spēcīgs sals kā šoziem Latvijā nav piedzīvots kopš 2010. gada, un gan ledus biezums, gan sniega apjoms daudzviet sasniedz potenciāli bīstamu līmeni, ievērojami palielinot pavasara palu risku.
Šādos laikapstākļos ir jābūt uzmanīgiem ne tikai no ārējās dabas ietekmes, bet jāseko līdzi arī ūdens patēriņam, tāpēc Veselības inspekcija atgādina – plūdu skartajās teritorijās uzturā lietojams vārīts vai fasēts ūdens.
“Veselības inspekcija aicina plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei kā plūdu laikā, tā pēc plūdu beigām. Centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir labāk aizsargātas no ārēja piesārņojuma iekļūšanas, nekā individuāli dzeramā ūdens ņemšanas avoti, it īpaši akas.
Iedzīvotājiem, kas izmantoto savas ūdens ņemšanas vietas, pašiem jāveic pasākumi plūdu radīto veselības risku novēršanai!
Pēc plūdu beigām ir nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšanu (izsmelšanu) un dezinfekciju. Akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem, ja ir aizdomas, ka akas ūdenī var būt nokļuvušas dažādas ķīmiskas vielas un/vai fekālais piesārņojums.
Ja centralizētā ūdensapgādes sistēmā ūdens ņemšanas vieta ir bijusi applūdusi, tad pirms ūdensapgādes atjaunošanas ūdens piegādātājam ir jānodrošina kontroles paraugu laboratoriska izmeklēšana, lai pārbaudītu dzeramā ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes atbilstību.
Ja tomēr, neskatoties uz veiktajiem preventīviem pasākumiem, tiek konstatēta slikta dūša, sāpes vēderā un caureja (pirmās zarnu infekcijas pazīmes) vai slikta dūša, paaugstināta temperatūra, ādas un acu ābolu dzelte, sāpes labajā paribē, tumšs urīns (vīrusa hepatīta pazīmes), nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.
Ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē videscentrs.lvgmc.lv Plūdu riska informācijas sistēmā.
Praktiski padomi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā pieejami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļa vietnē www.vugd.gov.lv Drošības padomu sadaļā,” norādīts Veselības inspekcijas mājaslapā.
