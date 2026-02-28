Foto. pexels-krista-glizdeniece

16:57, 28. februāris 2026
Svētdiena būs lielākoties mākoņaina, vien brīžiem valsts rietumos starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un arī dienas laikā dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +3…+6 grādu robežās.

Galvaspilsētā gaidāms lielākoties mākoņains laiks un no dienas vidus brīžiem līs. Dienas pirmajā pusē saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+5 grādi.

Savukārt naktī teritorijas lielākajā daļā mākoņi aizklās debesis, ziemeļu daļā palaikam līs, kamēr dienvidu daļā brīžiem debesis skaidrosies. Saglabāsies pārsvarā lēns dienvidu puses vējš un nakts gaitā daudzviet izveidosies migla.

Gaisa temperatūra būs 0…+3 grādi, kamēr dienvidaustrumos, kur būs mazāk mākoņu +1…-3 grādi.

Rīgā kaut būs mākoņains laiks, tomēr nokrišņi naktī nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un nakts stundās izveidosies migla. Gaisa temperatūra būs +1…+3 grādi.

