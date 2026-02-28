Sniegs, lietus vai atkusnis? Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien Latvijā turpināsies atkusnis un debesis būs mākoņainas, vienīgi valsts dienvidu rajonos mākoņi vietām izklīdīs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Daudzviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +2…+7 grādu robežās.
Rīgā dienā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, un ik pa laikam uzlīs. Gaidāma migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3…+5 grādiem.