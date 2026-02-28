Atkusnis Rīgā 20.decembrī 2022
Atkusnis Rīgā 20.decembrī 2022
Foto: Evija Trifanova/LETA

Sniegs, lietus vai atkusnis? Laika prognoze sestdienai 0

LETA
9:09, 28. februāris 2026
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā turpināsies atkusnis un debesis būs mākoņainas, vienīgi valsts dienvidu rajonos mākoņi vietām izklīdīs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Daudzviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +2…+7 grādu robežās.

Rīgā dienā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, un ik pa laikam uzlīs. Gaidāma migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3…+5 grādiem.

