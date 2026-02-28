Tas laiks tuvojas: kad sēt tomātus stādiem? 0
Grūti iedomāties dārzu bez tomātiem – tie ir ne tikai gardi un daudzveidīgi izmantojami virtuvē, bet arī bagāti ar vitamīniem un antioksidantiem. Lai gan pavasarī tirgū netrūkst gatavu stādu, daudzi dārzkopji izvēlas tos audzēt paši. Pašu loloti stādi parasti ir spēcīgāki, labāk pielāgojušies konkrētajiem augšanas apstākļiem un dod bagātīgāku ražu.
Tomēr veiksmīga tomātu audzēšana sākas ar pareizi izvēlētu sējas laiku. Ja kļūdīsieties jau sākumā, vēlāk to labot būs sarežģīti. Tāpēc ir svarīgi zināt, kad tieši sēt tomātus stādiem un kā šo termiņu aprēķināt.
Kāpēc sējas laiks ir tik svarīgs?
Ja sēklas iesēsiet pārāk agri, stādi izstīdzēs, pāraugs podiņus un līdz izstādīšanai dobē kļūs novājināti. Šādi augi sliktāk iesakņojas un var dot mazāku ražu.
Savukārt, ja sēja būs pārāk vēla, tomāti sāks nogatavoties tikai vasaras otrajā pusē, un daļa ražas var nepaspēt izaugt līdz rudens salnām.
Kas ietekmē sējas laiku?
Lai precīzi noteiktu piemērotāko laiku, jāņem vērā trīs galvenie faktori:
1. Šķirnes īpatnības
Tomātus iedala agrīnās, vidēji agrīnās (vidēji nogatavojamās) un vēlīnās šķirnēs. Katrai no tām ir atšķirīgs veģetācijas periods – jo vēlīnāka šķirne, jo ilgāks laiks nepieciešams līdz ražai.
2. Audzēšanas apstākļi
Ja jums ir apsildāma siltumnīca un papildu apgaismojums, sēt var jau ziemas vidū. Savukārt, audzējot stādus uz palodzes bez papildapgaismojuma, jāņem vērā dabīgā gaisma, lai stādi nepāraugtu un neizstīdzētu.
3. Reģions un izstādīšanas laiks
Siltākos reģionos tomātus var stādīt ārā agrāk, bet vēsākos – vēlāk. Parasti orientieris ir laiks, kad beidzas pavasara salnu risks. Daudzviet tas ir ap 20. maiju. Ja izmanto agrotīklu vai audzē siltumnīcā, izstādīšanu var veikt agrāk.
Kā aprēķināt sējas datumu?
Agrīno šķirņu stādi aug apmēram 50–60 dienas.
Ja plānojat tos izstādīt dobē ap 20. maiju, no šī datuma atņemiet 60 dienas un vēl aptuveni 5 dienas dīgšanai. Rezultātā optimālais sējas laiks ir marta vidus (ap otro dekādi).
Šādi audzēti tomāti pirmos augļus var dot jau jūnija beigās.
Kad sēt vidēji nogatavojamās šķirnes?
Vidēji agrīnajām šķirnēm nepieciešamas aptuveni 55 līdz 65 dienas līdz izstādīšanai.
Ja izstādīšana paredzēta pēc 20. maija, sēklu sēja būtu plānojama marta sākumā. Šādā gadījumā pirmie tomāti masveidā sāks nogatavoties jūlija vidū.
Kad sēt vēlīnās šķirnes?
Vēlīnās šķirnes attīstās visilgāk – to stādu audzēšana ilgst 65 līdz 75 dienas.
Lai tās izstādītu ap 20. maiju, sēšana jāveic jau februāra beigās. Ja sēsiet vēlāk, raža pārcelsies uz augustu vai pat vēlāk, un vēsā vasarā daļa augļu var nepaspēt nogatavoties.
Papildu ieteikumi
Izvēlieties kvalitatīvas sēklas. Ja iespējams, izmantojiet pašu vāktas un pārbaudītas šķirnes.
Ja ir iespēja nodrošināt papildu apgaismojumu, augstos (indeterminantos) tomātus var sēt jau februāra beigās vai marta sākumā.
Zemākas un vidēja auguma šķirnes labāk sēt no marta vidus līdz pat aprīļa sākumam.
Nepārspīlējiet ar agru sēju – labāk nedaudz vēlāk, bet ar spēcīgiem un veselīgiem stādiem.