"Mēs atrodamies Krievijas tēmeklī" – britu armijs šefs brīdina par neizbēgamu sadursmi
Mēs atrodamies neizbēgamā sadursmes kursā ar Krieviju neatkarīgi no tā, vai karš Ukrainā tiks uzvarēts vai zaudēts, ceturtajā gadadienā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā brīdinājis Lielbritānijas armijas vadītājs Rolijs Vokers.
Viņš medijam Daily Mail paziņoja, ka Krievija veido arvien lielākus un nāvējošākus bruņotos spēkus, gatavojoties plašākam karam, un norādīja, ka neredz nekādu pazīmju, ka Kremlis vēlētos samazināt savas ambīcijas.
Neskatoties uz vairāk nekā 1,25 miljoniem karavīru zaudējumu, Krievija turpina sūtīt desmitiem tūkstošu karavīru frontē.
Vokers uzsvēra: “Mēs un Rietumi kopumā atrodamies Krievijas tēmēklī. Tas būs pēc viņu noteikumiem – vai nekā. Šī situācija nepazudīs neatkarīgi no tā, kā beigsies karš Ukrainā.
Ja nekas nemainīsies, mēs esam sadursmes kursā ar Krieviju, kas darbojas kara režīmā, atjauno zaudēto tehniku un bruņojas, lai kļūtu vēl lielāka un nāvējošāka.”
Viņš piebilda, ka, pēc ukraiņu teiktā, Krievija Lielbritāniju uztvers nopietni tikai tad, kad tās bruņojuma rūpnīcas strādās kara laika režīmā, tāpēc viņš aicināja atjaunot valsts militāro arsenālu.
Ģenerālis arī solīja, ka, ja Krievija mēģinās iebrukt NATO teritorijā, tā tiks sakauta: “Krievija sāka šo karu, iebrūkot Ukrainā. Tikai viņi var izlemt to izbeigt. Mums jāturpina palīdzēt Ukrainai un jāparāda Putinam – ja viņš domā, ka būs vieglāk sagrābt NATO teritoriju, viņš kļūdās vēl vairāk, nekā domājām.”
Tikmēr Rietumu amatpersonas prognozē, ka 2026. gads varētu būt izšķirošs – pirmo reizi Krievija zaudē vairāk karavīru, nekā spēj mobilizēt, bet Zelenskis intervijā BBC sacīja, ka Putins faktiski jau ir sācis Trešo pasaules karu, jo Krievija cenšas uzspiest pasaulei citu dzīves modeli.