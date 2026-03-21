Bezpilota gaisa kuģis veic testa lidojumu SIA “Origin Robotics” poligonā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Drona dēļ traucēta gaisa satiksme Tallinā – trīs lidmašīnas nespēja laikus nosēsties

LA.LV
22:00, 21. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Naktī uz sestdienu Tallinā gaisa satiksmi traucēja drons, pār kuru tā īpašnieks bija zaudējis kontroli. Tā rezultātā aizkavējās trīs lidmašīnu nosēšanās Tallinas lidostā.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Kokteilis
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
Kokteilis
TESTS. Bērns, kurš tev patīk visvairāk, atklāj, kas bloķē tavu laimi
Lasīt citas ziņas

“Neilgi pirms pusnakts Tallinas lidosta saņēma informāciju no Aviation Services AS, ka Lasnamē pārvietojas drons, kas varētu apdraudēt gaisa satiksmi.

Tika ieviestas atbilstošas drošības procedūras, kas ietekmēja trīs ielidojošos reisus – divi tika novirzīti uz gaidīšanas zonu, bet viens lidojums novirzīts uz Helsinkiem. Gaisa satiksme bija traucēta aptuveni 20 minūtes,” ERR pastāstīja Tallinas lidostas pārstāve Džeina Kallaste.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?” Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
RAKSTA REDAKTORS
“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē

“No policijas saņēmām informāciju, ka uztraucies drona pilots ir zaudējis kontaktu ar savu dronu un ka tas, iespējams, virzās lidostas virzienā. Gaisa satiksmes dispečeri informēja pilotus, ka gaisa telpā varētu atrasties drons ar nezināmu atrašanās vietu,” ERR sacīja Mihkels Haugs, Gaisa satiksmes vadības departamenta vadītājs.

Kā norādīja Haugs, drona pilots pats sazinājās ar dispečeriem un informēja, ka drona iespējamais lidojuma laiks varētu būt līdz 40 minūtēm. Šī informācija tika nodota lidmašīnām, kurām bija jānosēžas Tallinā.

Vienas lidmašīnas kapteinis nolēma doties uz alternatīvo lidostu Helsinkos, bet divas citas palika gaidīšanas zonā un nolaidās pēc tam, kad situācija tika atrisināta. Arī trešā lidmašīna vēlāk ieradās Tallinā.

Haugs piebilda, ka aptuveni pusstundas kavēšanās būtiskas problēmas neradīja.

“Lidmašīnām ir rezerves degviela, un šādas situācijas tiek ņemtas vērā. Jo ātrāk šāda informācija nonāk pie mums, jo labāk – mēs varam laikus informēt pilotus, kuri, ņemot vērā savu atrašanās vietu, lidmašīnas iespējas un degvielas daudzumu, pieņem turpmākos lēmumus,” viņš sacīja.

Uz jautājumu, vai drona pilotam draudēs sods, Haugs norādīja, ka to izlems policija un Transporta pārvalde.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Laimīgie! Igauņi palielina minimālo algu; mums līdz šādai summai vēl tāls ceļš ejams
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
Putins, iespējams, kaļ plānus uzbrukumam vienai no Baltijas valstīm: soctīklos jau izvērsta kampaņa ar zīmīgu aicinājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.