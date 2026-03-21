Drona dēļ traucēta gaisa satiksme Tallinā – trīs lidmašīnas nespēja laikus nosēsties
Naktī uz sestdienu Tallinā gaisa satiksmi traucēja drons, pār kuru tā īpašnieks bija zaudējis kontroli. Tā rezultātā aizkavējās trīs lidmašīnu nosēšanās Tallinas lidostā.
“Neilgi pirms pusnakts Tallinas lidosta saņēma informāciju no Aviation Services AS, ka Lasnamē pārvietojas drons, kas varētu apdraudēt gaisa satiksmi.
Tika ieviestas atbilstošas drošības procedūras, kas ietekmēja trīs ielidojošos reisus – divi tika novirzīti uz gaidīšanas zonu, bet viens lidojums novirzīts uz Helsinkiem. Gaisa satiksme bija traucēta aptuveni 20 minūtes,” ERR pastāstīja Tallinas lidostas pārstāve Džeina Kallaste.
“No policijas saņēmām informāciju, ka uztraucies drona pilots ir zaudējis kontaktu ar savu dronu un ka tas, iespējams, virzās lidostas virzienā. Gaisa satiksmes dispečeri informēja pilotus, ka gaisa telpā varētu atrasties drons ar nezināmu atrašanās vietu,” ERR sacīja Mihkels Haugs, Gaisa satiksmes vadības departamenta vadītājs.
Kā norādīja Haugs, drona pilots pats sazinājās ar dispečeriem un informēja, ka drona iespējamais lidojuma laiks varētu būt līdz 40 minūtēm. Šī informācija tika nodota lidmašīnām, kurām bija jānosēžas Tallinā.
Vienas lidmašīnas kapteinis nolēma doties uz alternatīvo lidostu Helsinkos, bet divas citas palika gaidīšanas zonā un nolaidās pēc tam, kad situācija tika atrisināta. Arī trešā lidmašīna vēlāk ieradās Tallinā.
Haugs piebilda, ka aptuveni pusstundas kavēšanās būtiskas problēmas neradīja.
“Lidmašīnām ir rezerves degviela, un šādas situācijas tiek ņemtas vērā. Jo ātrāk šāda informācija nonāk pie mums, jo labāk – mēs varam laikus informēt pilotus, kuri, ņemot vērā savu atrašanās vietu, lidmašīnas iespējas un degvielas daudzumu, pieņem turpmākos lēmumus,” viņš sacīja.
Uz jautājumu, vai drona pilotam draudēs sods, Haugs norādīja, ka to izlems policija un Transporta pārvalde.